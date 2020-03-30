2020-03-30T16:42:32+03:00
Общество

Музыкальную литературу и сольфеджио можно будет изучать онлайн

Издательство «Музыка» открывает свободный доступ к электронным образовательным ресурсам, разработанным при поддержке Минкультуры России и вошедшим в национальный проект «Культура»
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Интерактивные пособия можно использовать на всей линейке современной компьютерной техникиИнтерактивные пособия можно использовать на всей линейке современной компьютерной техникиФото: Shutterstock
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На сайте издательства www.musica.ru с 15 апреля по 1 августа 2020 г. будут доступны обучающие слайды, интерактивные задания и тесты по теоретическим дисциплинам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература».

Размещенные материалы позволят вовлечь наибольшее количество детей в непрерывный процесс музыкального образования в домашних условиях, а педагогам, применяя различные средства коммуникации, организовать учебный процесс в дистанционном режиме. В соответствии с Федеральными государственными требованиями методистами издательства разработан тематический план занятий на основе электронных образовательных ресурсов и контента мобильного приложения e-musica.

«Получение качественного начального профессионального образования является одним из важнейших приоритетов национального проекта «Культура». Это не только модернизация инфраструктуры и обеспечение необходимыми инструментами детских школ искусств, но и методическая поддержка. Сегодня очень важно внедрять в этот процесс инновационные и интерактивные проекты, при помощи новых онлайн-форматов делать образовательные программы доступнее для детей и их педагогов», - отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Интерактивные пособия можно использовать на всей линейке современной компьютерной техники. Установка специального программного обеспечения не требуется.

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