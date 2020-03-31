Профилактика вирусных заболеваний в период пандемии

Ведь меняется привычный нам образ жизни. Мы все чаще встречаем людей в масках. Получаем много негативной и тревожной информации из СМИ. Карантин нарушает наши планы, и многие вынуждены оставаться дома. Все это вызывает стрессовое состояние. А если в этот период подхватить простуду, то паника неизбежна. Ведь симптомы ОРВИ обычно схожи, а понять, каким вирусом болеешь, без специальных анализов невозможно. Это означает, что профилактика острых респираторных заболеваний (ОРВИ) как никогда становится актуальной.

Во многих городах России в марте отмечалось превышение эпидемического порога гриппа и ОРВИ. По статистике, март и апрель – месяцы, в которые грипп особенно активен. И людям, находящимся в группе риска, следует быть особенно осторожными.

Известно, что любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому всегда очень много внимания уделяется ее профилактике и предупреждению.

Повысить устойчивость организма к вирусам и помешать их проникновению в организм – вот основная наша задача. Доказано, что входными воротами для вирусной инфекции являются слизистые оболочки дыхательных путей. Что можно предпринять в связи с этим? Первое, что приходит на ум, это одноразовые маски. Но их рекомендуют большей частью тем, кто уже болеет, чтобы не заражать других. Есть также рекомендации по промыванию носа, например, соляным раствором. Однако в рекомендациях ВОЗ [1] для населения в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019 в разделе «Мифы и ложные представления» мы можем прочитать о том, что нет научных доказательств эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций. В то же время есть лекарственные средства, специально предназначенные для профилактики ОРВИ и гриппа. Так, при применении препарата Оциллококцинум повышается уровень секретного иммуноглобулина (SIgA) в слюне и на слизистых оболочках дыхательных путей, что препятствует попаданию вирусов в организм и предохраняет от заражения вирусными инфекциями [2]. Для профилактики принимать его рекомендуют по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ [3].

Если вирус уже попал в организм, то дальнейшее развитие инфекции зависит от вирулентности вируса и состояния иммунной системы. Если появились признаки заболевания, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Поскольку эта статья посвящена профилактике заболеваний, давайте посмотрим, что рекомендует ВОЗ [4] населению в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так как тип коронавируса COVID-19 – новый, то еще нет препаратов для его специфической профилактики и лечения. На первый план выходят гигиенические меры.

Основная рекомендация – регулярное мытье рук с мылом. Также можно обрабатывать руки спиртосодержащими средствами. Если на поверхности рук присутствует вирус, эта мера уничтожит его.

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По возможности не трогайте лицо руками. Прикасаясь к глазам, носу или рту, вы рискуете перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Так как вирус в основном передается воздушно-капельным путем, то, находясь слишком близко к носителю вируса, можно заразиться при вдыхании воздуха. Особенно если носитель вируса кашляет или чихает рядом с вами.

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Рукой прикрывать рот не следует, так как вирус останется на коже, а затем микробы попадут на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. Использованные салфетки и маски рекомендуется сразу выбрасывать в закрытые мусорные баки.

Когда необходимо использовать одноразовую маску? Носить маску нужно, если вы кашляете или чихаете. А также в случае, если ухаживаете за больным с подозрением на инфекцию COVID-2019. Правильно надетая маска должна закрывать нос и рот. Надев маску, старайтесь не прикасаться к ней. Сразу же после использования маску следует выбросить, а руки вымыть с мылом.

Также к мерам профилактики можно отнести посещение общественных мест. Почти все музеи, театры, выставки уже закрыты на карантин. Однако для многих неизбежно посещение аптек, магазинов, транспорта. Здесь меры предосторожности просты. По мере возможности держим дистанцию, надеваем маски, стараемся не прикасаться к перилам, поручням, другим предметам без необходимости. Ограничиваем рукопожатия, поцелуи и объятия.

Если нет возможности перейти на работу по удаленной системе, то сделайте все возможное, чтобы обезопасить себя и своих коллег. Протирайте телефоны, клавиатуру компьютера, мышку, дверные ручки антисептиками. Пользуйтесь персональной или одноразовой посудой. Проветривайте помещение, в котором работаете. Носите маски при общении с клиентами. Чаще мойте руки. Если вы все же заболели, предупредите коллег и оставайтесь дома.

Кроме гигиенических мер, не стоит забывать также о здоровом образе жизни: полноценном сне, правильном питании, физической активности.

Если вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха или досады в условиях карантина – это нормально. Старайтесь больше общаться с друзьями или членами вашей семьи. Благо в современном мире средства связи разнообразны и доступны. Старайтесь не подавлять свои эмоции, а находить занятия для души. Именно сейчас появилось время для чтения, творчества, получения новых знаний. Будьте информированы, доверяйте компетентным источникам информации, например, веб-сайтам ВОЗ или местного органа общественного здравоохранения. Помните о том, что сложнее всего справляться со стрессом детям и пожилым людям. Уделяйте им особое внимание. Старайтесь мыслить позитивно.

В здоровом теле – здоровый дух, а также крепкий иммунитет. Иммунная система защищает организм, делает его невосприимчивым к инфекционным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами. К сожалению, в современных условиях далеко не все люди могут похвастаться крепким иммунитетом. Особенно это касается детей и пожилых людей. А также тех, кто имеет хронические заболевания. Не стоит забывать о старых добрых противовирусных средствах, профилактических прививках от гриппа.

В условиях сложившейся ситуации желательно не болеть даже простудой. Чем меньше мы болеем, тем крепче наш иммунитет.

Также верно и обратное утверждение. В аптеке мы можем найти травы и настои для укрепления иммунитета, средства для профилактики и лечения непосредственно гриппа, противовирусные препараты. Выбор огромен. Вспомните предыдущий опыт, наверняка есть средства, которые помогали вам справиться с простудой.

Поскольку в настоящий период времени порог заболеваемости ОРВИ и гриппом все еще превышен, всем заболевшим уделяется повышенное внимание. Потому что сейчас всем нам важно объединиться, чтобы остановить распространение коронавируса. Остерегайтесь заражения ОРВИ, будьте благоразумны, заботьтесь друг о друге.

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1. https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

2. Е.П. Селькова, А.Л. Волчецкий, А.С. Лапицкая, Е.Ю. Радциг, Н.В. Ермилова. Влияние Оциллококцинума на интерферонообразование у часто болеющих детей. Педиатрия № 4 2009, 42-47.

3. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Оциллококцинум.

4. https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public