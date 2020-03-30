2020-03-30T17:17:25+03:00
Звезды

Поклонники в шоке: Кристина Асмус взяла ножницы и коротко подстриглась в прямом эфире

Актриса лишилась роскошных локонов, которыми очень дорожила [фото, видео]
Елена ПЕТРОВА
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Кристину Асмус с короткой стрижкой мы видели 10 лет назад в сериале «Интерны». С тех пор от скромницы Вари Черноус мало что осталось и кадре, и в жизни. Актриса раскрепостилась (все еще помнят откровенные сцены из нашумевшего в прошлом году фильма «Текст» с ее участием) и стала настоящим секс-символом: похудела, преобразилась после походов к косметологам и стилистам, отрастила длинные волосы. Этим «золотым фондом» - роскошными белокурыми локонами – Кристина дорожила больше всего. Однако, карантин внес свои правки в ее ценности.

Звезда шокировала поклонников в Инстаграме, опубликовав кадры, на которых берет ножницы, и стоя перед зеркалом, безжалостно режет волосы, оставляя каре. Асмус лишилась, как минимум, 20-30 сантиметров волос, а ведь девушки знают, что на отращивание такой длины уходит несколько лет. Позже актриса выложила и видео, чтобы развеяться слухи о фотошопе.

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Кристина Асмус отстригла волосы
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- Сама в шоке! Никогда не думала, что решусь! Пока салоны красоты на карантине, я подстриглась в объективе гениального фотографа, - рассказала Кристина о своей неожиданной фотосессии, так и не объяснив смену имиджа. – Мечтаю подстричься очень коротко.

Этот странный поступок поняли далеко не все. «Зачем?! Неужели не жалко?», - недоумевают пользователи соцсетей. Другие уверены, что у артистки что-то случилось: мол, если женщина меняет прическу – значит, в ее личной жизни произошли перемены. Впрочем, нашлись и те, кому понравился новый образ звезды. «Красоту ничем не испортишь», - подбодрили актрису поклонники.

Кристина Асмус отстригла волосы в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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