«Комсомолка. Просто о добром»: «КП» объявляет конкурс для некоммерческих организаций
Дорогие друзья!
Являясь социально-ориентированным СМИ, мы длительное время искренне поддерживаем и крупные, и небольшие фонды, публикуя ваши материалы в рубрике "Доброволец" на сайте KP.RU.
К сожалению, большинство статей мы вынуждены редактировать и превращать в легко читаемый и увлекательный текст. Мы очень хотим добиться улучшения качества присылаемых вами материалов, чтобы широкому кругу читателей стало еще интереснее знакомиться с вашими трогательными и счастливыми историями и новостями!
Чтобы профессиональных публикаций стало больше, "Комсомольская правда" объявляет конкурс для pr-специалистов некоммерческих организаций на лучшую статью о добре.
Присылайте материалы о своей работе, а первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы будем называть лучший с указанием НКО и фамилии героя-создателя, а также отметим виртуальным знаком качества! А по итогам года выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты!
Мы ждем лучших!
ВАЖНО
Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс"