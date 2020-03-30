«Комсомолка. Просто о добром»: «КП» объявляет конкурс для некоммерческих организаций

Дорогие друзья!

Являясь социально-ориентированным СМИ, мы длительное время искренне поддерживаем и крупные, и небольшие фонды, публикуя ваши материалы в рубрике "Доброволец" на сайте KP.RU.

К сожалению, большинство статей мы вынуждены редактировать и превращать в легко читаемый и увлекательный текст. Мы очень хотим добиться улучшения качества присылаемых вами материалов, чтобы широкому кругу читателей стало еще интереснее знакомиться с вашими трогательными и счастливыми историями и новостями!

Чтобы профессиональных публикаций стало больше, "Комсомольская правда" объявляет конкурс для pr-специалистов некоммерческих организаций на лучшую статью о добре.

Присылайте материалы о своей работе, а первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы будем называть лучший с указанием НКО и фамилии героя-создателя, а также отметим виртуальным знаком качества! А по итогам года выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты!

Мы ждем лучших!

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Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс"