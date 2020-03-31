Сутки на картоне, две недели — на деньгах: Сколько коронавирус живет на разных предметах

Поскольку в Москве и Московской области введен обязательный карантин, а ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 неблагоприятная, «КП» собрала медицинские рекомендации, как правильно себя вести, выходя на улицу за продуктами, и как долго SARS-CoV-2 живет на различных поверхностях. Данные исследований постоянно меняются, поэтому указываем те, которые считаются актуальными на сегодня.

Отправляясь пополнить запасы продуктов, важно помнить о том, что коронавирус SARS-CoV-2 может довольно долго жить на поверхностях, от нескольких часов до нескольких суток, а само заболевание COVID-19 часто протекает бессимптомно. Поэтому нажимаем на кнопки лифта, используя бумажную салфетку, открываем ручки дверей – локтем или используем бумажную салфетку, перед тем, как взять тележку в магазине лучше протереть бумажной салфеткой поручень тележки.

Если у вас есть возможность, то надевайте одноразовые перчатки, когда выходите из дома. Так гораздо безопаснее катать тележку в супермаркете, трогать упаковку продуктов (ее мог потрогать до вас больной человек). По возвращению домой снимайте перчатки так, чтобы не прикасаться к их внешней стороне. Важно не трогать грязными руками (и перчатками!) лицо, особенно глаза, рот и нос, потому что вирус проникает в организм через слизистые и при вдохе. Через кожу он проникнуть не может, если на коже нет открытых ранок.

Расплачиваться в магазине лучше, используя бесконтактные карты. Если же требуется ввести пин-код, можно делать это прямо в перчатках. От наличных лучше отказаться вообще, потому что бумажные деньги и монетки проходят через много рук и собирают на себе много различных бактерий, вирусов и другой заразы. Если же без наличных не обойтись, не пытайтесь обеззаразить их в микроволновке! Они сгорят. Попробуйте старый бабушкин способ – прогладить купюры раскаленным утюгом. Есть данные, что при температурах свыше 70 градусов, вирус погибает достаточно быстро.

Помните и про такой важный предмет в нашей жизни, как мобильный телефон. Его необходимо протирать дезинфектором на основе спирта по возвращении домой или, как минимум, каждый вечер.

ВАЖНО

Сколько вирус живет на одежде?

На этот вопрос в своем интервью отвечал биолог из Автономного университета Барселоны Хавьер Абад:

- В нашей лаборатории мы как раз сейчас проводим эксперименты – как ведет себя вирус на разных материалах, в том числе ткани. Дело в том, что на металле или пластике вирус остается на поверхности – и если мы их потрогаем, то в теории есть риск, что заденем и его тоже. А ткань, какой бы плотной они ни была, все равно неровная, пористая, вирус сразу же проникает в нее, взаимодействует с большим количеством молекул. И “достать” его оттуда на кожу уже очень сложно. Да, мы пока не знаем, какое время коронавирус остается активным на разных видах тканей, но заразиться через одежду, скорее всего, невозможно. (Речь идет о повседневной одежде, в которой мы ходим на улицу и на работу. А не о врачах, непосредственно работающих с больными. - Ред.).

Тем не менее, во многих странах, где вспышка COVID-19 набрала мощные обороты, советуют верхнюю одежду сразу после возвращения с улицы складывать в стиральную машину и стирать на 60 градусах. Но куртку или пальто не постираешь ежедневно! Можно вывешивать одежду на балкон – под солнечные лучи, которые обычно губительны для вирусов. У нас пока заболеваемость не столь массовая, чтобы прибегать к таким мерам, но если у вас в квартире есть люди с ослабленным здоровьем, которым жизненно важно не разболеться – лучше перестраховаться.

Сколько коронавирус живет на разных предметахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Вопрос ребром

Нужно ли надевать медицинскую маску?

Если вы выходите за продуктами, то еще в квартире можно надеть медицинскую маску – она требуется в местах массового скопления людей и в непроветриваемых помещениях. Важно, чтобы маска закрывала нос и рот полностью, была плотно прижата к лицу, расправлена. Если вы носите очки, то они должны быть надеты поверх маски. Маску можно снять после того, как вышли из магазина – на улице она не требуется.

Важно не прикасаться ко внешней поверхности маски, считается, что она потенциально заражена. Использованную маску нужно выбросить в закрывающуюся мусорку или герметичный пакет, который также нужно утилизировать.

Сколько SARS-CoV-2 живет на разных поверхностях

В частицах воздуха – до 3 часов

Медь – до 4 часов

Картон – до 24 часов

Пластик – до 3 суток

Сталь – до 3 суток

На банковских картах – до 9 суток

На бумажных деньгах - до 14 суток

Ткань – вирус проникает в поры полотнища, на поверхности практически не задерживается.