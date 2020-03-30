2020-03-30T18:39:46+03:00
Общество

Звезды передадут рекламные гонорары на помощь "детям-бабочкам"

В России создается уникальная платформа благотворительности MediaDonors
Ольга БОРСКАЯ
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Звезда фильма "Лед" Аглая Тарасова одной из первых поддержала проектЗвезда фильма "Лед" Аглая Тарасова одной из первых поддержала проектФото: Борис КУДРЯВОВ
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Распространение коронавируса заставило людей во всем мире задуматься о настоящих ценностях - о добре, о важности помощи близким. Не случайно именно в эти дни российский благотворительный фонд “Дети-бабочки” запускает социально ориентированное движение MediaDonors.

Оно объединит некоммерческую организацию, звезд и бизнес - ради помощи детям с редкими генетическими заболеваниями, буллёзным эпидермолизом и ихтиозом.

С помощью платформы MediaDonors предприниматели смогут продвигать свой бизнес через рекламу у звезд и блогеров и одновременно делать вклад в благотворительность.

Среди известных “медиадоноров” - актрисы Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Юлия Топольницкая, писатель Александр Цыпкин, певица Саша Даль предпринимательница Ирина Баранова и другие. В описании их профилей в соцсетях появятся красный логотип с буквами MD.

- Мне важно видеть, что фонд задает новые тренды, необходимые для того, чтобы благотворительность, как сектор, продолжала работать. Такие нововведения должны были появится в новой реальности и это очень здорово, что именно «Дети-бабочки» закладывают новый виток в культуре помощи — медиадонорство, — говорит актриса и попечитель фонда Аглая Тарасова.

Платформа состоит из двух частей. С помощью MediaDonors Post рекламодатели смогут более выгодно и эффективно продвигать свои товары и услуги через звезд. А MediaDonors Online — это первая в мире благотворительная площадка для онлайн-мероприятий: концертов, виртуальных встреч актеров и писателей с поклонниками, творческих выступлений. Покупая билет на встречу с кумиром, зрители заодно будут вносить вклад в доброе дело.

Средства, вырученные от проектов MediaDonors Post и MediaDonors Online, по решению медиадонора частично или полностью пойдут на помощь подопечным фонда.

КСТАТИ

Чтобы присоединиться к проекту в качестве рекламодателя или стать медиадонором, можно связаться с организаторами по электронной почте info@mediadonors.ru или оставить заявку на сайте.

СПРАВКА КП

Фонд “Дети-бабочки” с 2011 года помогает детям с редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом. Оно встречается всего лишь у одного ребенка на 50-100 тысяч родившихся. Из-за поломки с гене при любой механической травме, а иногда даже без неё на коже ребёнка возникают пузыри, она отслаивается, оставляя открытую рану. Эти люди хрупки - как крылья бабочки.

Буллёзный эпидермолиз на сегодня неизлечим. Но вовремя поставленный диагноз и правильный уход позволяют избавить ребёнка от страданий и обеспечить ему нормальную жизнь.

Одна из задач фонда - наладить систему оказания медицинской помощи больным буллёзным эпидермолизом в России. Так, в 2015 года фонд открыл первое и пока единственное в России медицинское отделение для детей-бабочек на базе ведущего педиатрического учреждения страны – Научного центра здоровья детей. На данный момент в фонде зарегистрировано более 300 подопечных.

Недавно фонд начал помогать и другой группе пациентов - детям с ихтиозом. Это еще одно редкое генетическое заболевание, при котором страдает кожа.

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