2020-03-30T18:58:18+03:00
В мире

В разгул коронавируса просыпается мафия

Итальянской оргпреступности эпидемия пойдет на пользу
Иван СЫСОЕВ
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Когда карантин закончится, тысячи объектов малого и среднего бизнеса просто не смогут открыться - по прогнозам, 44 процента небольших предприятий станут банкротами.Когда карантин закончится, тысячи объектов малого и среднего бизнеса просто не смогут открыться - по прогнозам, 44 процента небольших предприятий станут банкротами.Фото: REUTERS
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Эпидемия коронавируса в Италии играет на руку мафиозным структурам. Когда карантин закончится, тысячи объектов малого и среднего бизнеса просто не смогут открыться - по прогнозам, 44 процента небольших предприятий станут банкротами. И вот тогда в дело вступят те, у кого на руках всегда много "грязных" денег. Именно мафия, коза костра, ндрангета и каморра - крупнейшие преступные синдикаты - получат невероятные прибыли и приток новых членов.

Карантинные меры сильнее всего бьют по самым бедным. Тем, кто перебивался случайным заработком, а теперь вообще потерял шанс найти работу в обозримом будущем. Каждое утро они выходят на улицу с одной мыслью - как прокормить свою семью. В Палермо и Неаполе, родных городах мафии и каморры, бедняки уже штурмуют супермаркеты. Они заполняют тележки, но отказываются платить - у них просто нет денег. Полиция разгоняет недовольных, но куда им остается идти? К местным донам, которые не преминут возможностью усилить свои кланы.

А что будут делать владельцы баров, ресторанов, отелей и маленьких магазинчиков через месяц-два, когда сведут концы с концами и поймут, что больше их заведение никогда не откроется? Особенно, если в этот момент подойти к ним с наличкой предложить сделку, "от которой не возможно отказаться".

"Наша экономика будет отравлена мафиозными деньгами, - уверен cоветник парламентской антимафиозной комиссии Роберто Тарталья, - Находящийся в кризисе бизнес будет скуплен организованной преступностью". По данным полиции процесс ужа начался - крестные отцы уже выходят на контакт с обедневшими предпринимателями и за копейки предлагают расстаться со своей собственностью или же навязывают финансовую помощь в обмен на долю в предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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