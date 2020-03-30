Владимир Винокур вызвал домой врачей из-за коронавируса

Владимир Винокур был в числе звездных гостей той самой злополучной вечеринки по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Именно после торжества стало известно о коронавирусе у близкого друга юмориста Льва Лещенко. Владимир Натанович, как мог, оберегал близкого человека от нападок светских хроникеров. И даже разгневался на главного врача специализированной клиники в Коммунарке, куда доставили Лещенко с женой. Мол, специалист не имел права разглашать диагноз звезды. И вот теперь врачи приехали в дом самого Винокура.

Владимир Винокур весь в нервах. Он очень переживал из-за Льва Лещенко, заразившегося коронавирусом. Лучший друг певца до последнего отрицал, что у его товарища Covid-19. Но Лев Валерьянович лично попросил главного врача больницы в Коммунарке обнародовать диагноз, чтобы прекратить слухи и домыслы.

"Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии, - написал Денис Проценко на своей странице в соцсетях. - После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии".

А поскольку Винокур не раз контактировал с зараженным Лещенко, то и ему пришлось сдать анализы. Произошло это 26 марта. Артист вызвал медиков домой. Спустя трое суток стал известен результат тестов. К всеобщей радости, отрицательный.

vladimir_vinokur Владимир Винокур обнародовал результаты анализов на коронавирус

"Дорогие друзья! Должен поделиться с Вами, радостным событием!", - объявил 71-летний юморист и разместил в блоге фото, на котором врачи берут у него анализы.

А затем обнародовал домашнее видео, на котором вместе с дочкой Настей и внуком Федей устроил карантинный кросс. Ролик снимала супруга Владимира Натановича. Она подбадривала участников забега: "Не забывайте про препятствия, прыгайте. Кто халтурит? Федя халтурит. Вова халтурит. Победителям по конфете! Вова, а тебе рюмку. Ты проиграл. Так, второй тур. Может, тебе повезет. Закуска будет".

Напомним, празднование дня рождения сестры Игоря Крутого позже обернулось кошмаром для звезд. На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова с красавцем внуком, композитор Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Серов, Олег Газманов. Был и лучший друг Лещенко Владимир Винокур с женой. 27 марта стало известно, что в больнице в Коммунарке оказался Николаев. У него диагностирована очаговая пневмония. Коронавирус у композитора не подтвердился.

Тест на Covid-19 сдала и Лера Кудрявцева. Ранее она поделилась деталями торжества. "Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал. Люди, которые были в Куршевеле, к примеру, самоизолировались и на юбилей не пришли. Все тогда ходили со спреями, но еще, конечно, без масок...", - призналась телеведущая.