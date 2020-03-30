2020-03-30T20:04:26+03:00
Звезды

Владимир Винокур вызвал домой врачей из-за коронавируса

71-летний артист обнародовал свой диагноз
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Винокур не раз контактировал с зараженным Лещенко и ему пришлось сдать анализыВинокур не раз контактировал с зараженным Лещенко и ему пришлось сдать анализыФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Владимир Винокур был в числе звездных гостей той самой злополучной вечеринки по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого. Именно после торжества стало известно о коронавирусе у близкого друга юмориста Льва Лещенко. Владимир Натанович, как мог, оберегал близкого человека от нападок светских хроникеров. И даже разгневался на главного врача специализированной клиники в Коммунарке, куда доставили Лещенко с женой. Мол, специалист не имел права разглашать диагноз звезды. И вот теперь врачи приехали в дом самого Винокура.

Владимир Винокур весь в нервах. Он очень переживал из-за Льва Лещенко, заразившегося коронавирусом. Лучший друг певца до последнего отрицал, что у его товарища Covid-19. Но Лев Валерьянович лично попросил главного врача больницы в Коммунарке обнародовать диагноз, чтобы прекратить слухи и домыслы.

"Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии, - написал Денис Проценко на своей странице в соцсетях. - После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии".

А поскольку Винокур не раз контактировал с зараженным Лещенко, то и ему пришлось сдать анализы. Произошло это 26 марта. Артист вызвал медиков домой. Спустя трое суток стал известен результат тестов. К всеобщей радости, отрицательный.

vladimir_vinokurvladimir_vinokur
Владимир Винокур обнародовал результаты анализов на коронавирус
5535 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Дорогие друзья! Должен поделиться с Вами, радостным событием!", - объявил 71-летний юморист и разместил в блоге фото, на котором врачи берут у него анализы.

А затем обнародовал домашнее видео, на котором вместе с дочкой Настей и внуком Федей устроил карантинный кросс. Ролик снимала супруга Владимира Натановича. Она подбадривала участников забега: "Не забывайте про препятствия, прыгайте. Кто халтурит? Федя халтурит. Вова халтурит. Победителям по конфете! Вова, а тебе рюмку. Ты проиграл. Так, второй тур. Может, тебе повезет. Закуска будет".

vladimir_vinokurvladimir_vinokur
Карантинный кросс!
2164 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, празднование дня рождения сестры Игоря Крутого позже обернулось кошмаром для звезд. На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова с красавцем внуком, композитор Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Серов, Олег Газманов. Был и лучший друг Лещенко Владимир Винокур с женой. 27 марта стало известно, что в больнице в Коммунарке оказался Николаев. У него диагностирована очаговая пневмония. Коронавирус у композитора не подтвердился.

Тест на Covid-19 сдала и Лера Кудрявцева. Ранее она поделилась деталями торжества. "Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал. Люди, которые были в Куршевеле, к примеру, самоизолировались и на юбилей не пришли. Все тогда ходили со спреями, но еще, конечно, без масок...", - призналась телеведущая.

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лев Лещенко: досье: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Шереметьево вылетающий лайнер сдул реактивной струей контейнер для багажа в другой самолет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на коронавирус
Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Оперштаб по борьбе с коронавирусом опроверг продление срока самоизоляции в Москве
За фейки об эпидемиях юрлицам будет грозить штраф в 5 миллионов рублей
В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса
Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля
Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что уже создан необходимый запас товаров жизненной необходимости