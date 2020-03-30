Лети, лети, вирусок, через космос на Марсок

Крэкси-пэкси! Шуры-муры! Сивка-бурка-тибидох!

Крибли-крабле-бумс, в натуре!

Вирус-шмирус, чтоб ты сдох!

Неземное чудо-юдо, как Мавроди прогори.

И потом катись отсюда. И с собою забери инстаграм и лифтолуки, ленту свежих новостей, телеграм и срач в фейсбуке, ну и троллей всех мастей.

Околей, свинья, в экстазе, пережрав феназепам. Удавись на унитазе и с позором слейся в спам.

Кань в какую-нибудь реку и башкой заройся в дно, взяв с собою ипотеку и дебильное кино.

Раз уж ты такой фартовый, бюрократию возьми. И шпагаты Волочковой стибри, тяпни, отожми.

И сожги всё это в топке.

И еще заместо мзды прихвати попсу и пробки, и наряды Джигурды.

Убирайся прочь, бацилла. На земле не обитай.

И коррупцию на мыло! И преступность забирай.

Обнулись, предайся шторму. Затащи в водоворот пенсионную реформу.

И не мешкай, идиот.

Раз в России не убили, так попробуй, сволота, пару дней пожить в ИГИЛе* или выкушай «Крота». Чтобы после, ёлки-палки, не спасли и десять клизм.

Забери все наши свалки. И еще алкоголизм.

Улети на Марс, зараза, сядь, как сирый, на ледник и послушай сто три раза песню группы «Little Big».

Всё. Бери, как при облаве, и отсюда сицзиньпинь.

А не то в «Дом-2» отправим - к Оле Бузовой.

Аминь.

* - организация, запрещенная в России.