Лети, лети, вирусок, через космос на Марсок
Крэкси-пэкси! Шуры-муры! Сивка-бурка-тибидох!
Крибли-крабле-бумс, в натуре!
Вирус-шмирус, чтоб ты сдох!
Неземное чудо-юдо, как Мавроди прогори.
И потом катись отсюда. И с собою забери инстаграм и лифтолуки, ленту свежих новостей, телеграм и срач в фейсбуке, ну и троллей всех мастей.
Околей, свинья, в экстазе, пережрав феназепам. Удавись на унитазе и с позором слейся в спам.
Кань в какую-нибудь реку и башкой заройся в дно, взяв с собою ипотеку и дебильное кино.
Раз уж ты такой фартовый, бюрократию возьми. И шпагаты Волочковой стибри, тяпни, отожми.
И сожги всё это в топке.
И еще заместо мзды прихвати попсу и пробки, и наряды Джигурды.
Убирайся прочь, бацилла. На земле не обитай.
И коррупцию на мыло! И преступность забирай.
Обнулись, предайся шторму. Затащи в водоворот пенсионную реформу.
И не мешкай, идиот.
Раз в России не убили, так попробуй, сволота, пару дней пожить в ИГИЛе* или выкушай «Крота». Чтобы после, ёлки-палки, не спасли и десять клизм.
Забери все наши свалки. И еще алкоголизм.
Улети на Марс, зараза, сядь, как сирый, на ледник и послушай сто три раза песню группы «Little Big».
Всё. Бери, как при облаве, и отсюда сицзиньпинь.
А не то в «Дом-2» отправим - к Оле Бузовой.
Аминь.
* - организация, запрещенная в России.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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