2020-03-30T19:50:16+03:00
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Дневник карантинщика: Кто-то дома носит маску, кто-то пульт на голове

Житель Москвы Геннадий М. прислал в редакцию несколько свежих записей из своего дневника - «КП» решила опубликовать их
Павел КЛОКОВ
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До конца карантина осталось шесть суток, двенадцать часов, сорок пять минут и двадцать две секундыДо конца карантина осталось шесть суток, двенадцать часов, сорок пять минут и двадцать две секундыФото: Shutterstock
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Понедельник, 30 марта. Первый день жесткого карантина. Магазин, в котором работаю грузчиком, закрыли. И сказали, сидеть дома. Иначе штраф - сорок тысяч рублей. Это больше моей зарплаты. Пришлось подчиниться и чем-нибудь занять себя.

Итак, 7.20. Подъем. Душ, завтрак, небольшая уборка. Делать больше нечего. Немного задержался в тайной комнате. Установил рекорд, составив из «освежителя» 19 коротких слов (лето, житель, соль, лес, село и другие). Обычно - перед работой - успевал составить не больше 12-ти.

8.05. Покидал вверх подушку. Это важно. Надо чтобы она не вертелась в воздухе, а, едва коснувшись потолка, падала в том же положении. Навыки, конечно, уже не те как в детстве. Но пару раз получилось.

8.19. Глянул по ящику мультик «Пёс Пэт». Немного переживал за него. Однако отважный малыш героически спас и котенка Кофти, и хозяйку Лолу.

8.30. Поиграл в спичечный коробок. Нужно положить его на край стола - так, чтобы снизу по нему можно было ударить. Если тот падает картинкой вниз, это ноль очков. Картинкой вверх - десять. Если приземляется боком (на тёрку для зажигания) - пятьдесят. Ну а если становится вертикально (на самую маленькую грань) - сто. Я набил больше двух тысяч.

9.15. Как-то долго время тянется. Сижу и смотрю на чистый лист бумаги. Обычный тетрадный лист в клеточку. 33 клетки по горизонтали и 41 по вертикали. Всего 1353. Плюс с обратной стороны. Итого - 2706. В обычной тетради, насколько я помню, 12 листов. 2706 умножаем на 12 - и получаем 32472 клетки. Много ли это? Для одной-то тетради? Не знаю. В городе, в котором я родился, 50 тысяч жителей. Даже на две тетради не тянет…

9.32. Отправился на кухню ставить чайник. Но решил усложнить задачу. И положил на голову пульт от телевизора. Решил, если упадет, никакого кофе. Час без питья! Но тот не упал. Потому что шел я как индийская женщина. Ни разу не шелохнувшись.

9.44. Сделал из гребня губную гармошку, приложив к ней лист бумаги. Дуть надо несильно. Без фанатизма. Очень прикольный звук.

10.00. Взял с полки первую попавшуюся книгу. Открыл наугад. И начал читать «Речь Кристофоро Ландино на похоронах Донато Аччайуоли». Интеллект квартирной хозяйки заиграл новыми красками.

10.02. Вздремнул.

10.23. Этот день никогда не кончится. Подошел к окну, подышал на него и сделал руку как в «Титанике».

10.29. Объявил всеквартирные учения, сделал семь бумажных истребителей. И запускал их ввысь во время торжественного смотра. Нашел точку, с которой «МиГ-29» (сделан из того самого листочка, в котором 2706 клеточек) успешно пикирует в дверной проем и достигает кухни. Объявил благодарность пилоту.

11.00. Налил в стакан сока, вставил в него трубочку и довольно долго дул. Чтобы звук был такой «буль-буль» и пузырьки шли.

11.14. Думаю, дул бы и дальше, но позвонил друг Серега. Он многодетный отец.

- Сильно занят? - спросил он.

- Ну так, - ответил я - В принципе... говорить могу.

Тот с утра делает уроки. И за это время успел уже прокатиться из пункта А в пункт Б, выучить клятву новгородских ратников, которую они давали в соборе Святой Софии, рассчитать площадь хоккейной коробки во дворе, разобрать по составу слово подосиновик, а также прочитать с выражением стихотворение «Ласточка» Рубцова (о птице, которая не усмотрела за своим птенцом).

В общем, занимается всякой ерундой.

11.15. Оба пришли к выводу, что уже пора бы выйти на работу. А ведь прошло только четыре часа карантина. Серега заявил, что завидует мне. Я ответил, что это взаимно (мол, у тебя хоть какое-то дело). Положил телефон. Налил в тазик воды, добавил шампуня, средства для мытья посуды, соединил указательный и большой палец и, взбудоражив жидкость, начал пускать пузыри (давно хотел попробовать).

До конца карантина осталось шесть суток, двенадцать часов, сорок пять минут и двадцать две секунды.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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