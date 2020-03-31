2020-03-31T20:56:54+03:00
Досуг

Онлайн концерт «Настоящая музыка с Вадимом Саралидзе» и группой «Манго-Манго»!

На одной волне с вами и хорошей музыкой одолеем все напасти!
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Друзья, если вы засиделись дома или скучаете по настоящим музыкальным концертам, то у нас есть для вас отличная новость! В среду, 1 апреля, мы продолжим наш нашумевший музыкальный марафон #Рокпротивкоронавируса.

Сейчас мы не имеем возможности ходить на концерты любимых коллективов, но это не повод отказываться от удовольствия присутствовать на их выступлениях. В нашем проекте слушать популярных исполнителей можно онлайн. В 20:00 настраивайтесь на нашу волну, включайте трансляцию на сайте kp.ru или в сообществах «КП» Вконтакте и Одноклассниках. Специально для вас музыканты группы «Манго-Манго» будут играть в пустом помещении концертного зала «Подсолнухи Art&Food».

Поддержим друг друга и тех, кто в этом нуждается, кому трудно и скучно сидеть дома взаперти. Особенно трудно сейчас тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию – это дети и подростки, подопечные Фонда «Навстречу переменам».

Радио «КП» и оператор Tele2 поддерживают этот Фонд, а также настраивают всех на правильную, здоровую волну! Будем общаться, будем петь во весь голос, на всю страну и одаривать друг друга доброй энергией.

Оказать помощь детям по ходу концерта можно, оформив подписку на благотворительный сервис Tele2. Это даст возможность перечислять в Фонд 5 рублей в день.

Присоединяйтесь! 1 апреля с 20.00 по Москве всех, кто в карантине и не очень, ждет живая музыка от группы Манго-Манго!

Манго-Манго против коронавируса: прямая трансляция.Радио Комсомольская Правда и сайт KP.RU продолжают марафон Рок против коронавируса . Смотрите прямую трансляцию из концертного зала Подсолнухи Art&Food . Сегодня с 20.00 всех кто в карантине и не очень ждет онлайн-концерт Настоящая Музыка с живым звуком от группы Манго-Манго ! Вместе с нами против коронавируса борется и поддерживает всю страну компания Tele2 и Фонд Навстречу переменам .

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