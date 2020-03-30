2020-03-30T21:11:59+03:00
Коронавирус Covid-19

KP.RU запускает серию онлайн-лекций

Как укрепить лёгкие во время пандемии, как не растолстеть на карантине и как не раздражаться на домочадцев - об этом и многом другом поговорим в прямом эфире на сайте и в соцсетях KP.RU
Александра ЛЯБИНА
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Каких ещё экспертов вы бы хотели услышать на наших онлайн-лекциях? Ждём ваших заявок в комментариях!Каких ещё экспертов вы бы хотели услышать на наших онлайн-лекциях? Ждём ваших заявок в комментариях!Фото: Shutterstock
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Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый карантин, сайт KP.RU запускает серию онлайн-лекций. От правильного питания до искусственного разума, от дыхательной гимнастики до правил поведения в соцсетях - всё это обсудим в прямом эфире с лучшими экспертами страны!

Публикуем расписание лекций на текущую неделю:

Вторник, 31 апреля, 18.00.

Спикер: Инга Корягина, психолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им Г.В. Плеханова

Тема: Как пережить карантин и не перессориться с домашними

Среда, 1 апреля, 18.00.

Спикер: Илья Самоненко, руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Тема: Искусственный интеллект: мифы и реальность. Ждать ли восстания машин?

Четверг, 2 апреля, 11.00.

Спикер: Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный руководитель «Клиники системной медицины», автор канала «Доктор Павлова»

Тема: Как не растолстеть во время карантина?

Пятница, 3 апреля, 11.00.

Спикер: Илья Лочканов, эксперт в области социальных сетей

Тема: Личный бренд в социальных сетях: как сделать так, чтобы тебя «лайкали»?

Суббота, 4 апреля, 12.30.

Спикер: Владимир Бекетов, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета

Тема: Как укрепить лёгкие в период эпидемии коронавируса?

Все онлайн-трансляции вы сможете посмотреть в этой статье, а также на страничках «Комсомолки» в социальных сетях.

Каких ещё экспертов вы бы хотели услышать на наших онлайн-лекциях? Ждём ваших заявок в комментариях!

Воздушные шарики против коронавируса.Воздушные шарики - это не только весело, но и полезно. Они помогут вам укрепить иммунитет и лёгкие. Поделитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали о простой и эффективной дыхательной гимнастике!

ИСТОЧНИК KP.RU

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