KP.RU запускает серию онлайн-лекций
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый карантин, сайт KP.RU запускает серию онлайн-лекций. От правильного питания до искусственного разума, от дыхательной гимнастики до правил поведения в соцсетях - всё это обсудим в прямом эфире с лучшими экспертами страны!
Публикуем расписание лекций на текущую неделю:
Вторник, 31 апреля, 18.00.
Спикер: Инга Корягина, психолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им Г.В. Плеханова
Тема: Как пережить карантин и не перессориться с домашними
Среда, 1 апреля, 18.00.
Спикер: Илья Самоненко, руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ
Тема: Искусственный интеллект: мифы и реальность. Ждать ли восстания машин?
Четверг, 2 апреля, 11.00.
Спикер: Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный руководитель «Клиники системной медицины», автор канала «Доктор Павлова»
Тема: Как не растолстеть во время карантина?
Пятница, 3 апреля, 11.00.
Спикер: Илья Лочканов, эксперт в области социальных сетей
Тема: Личный бренд в социальных сетях: как сделать так, чтобы тебя «лайкали»?
Суббота, 4 апреля, 12.30.
Спикер: Владимир Бекетов, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета
Тема: Как укрепить лёгкие в период эпидемии коронавируса?
Все онлайн-трансляции вы сможете посмотреть в этой статье, а также на страничках «Комсомолки» в социальных сетях.
Каких ещё экспертов вы бы хотели услышать на наших онлайн-лекциях? Ждём ваших заявок в комментариях!
Воздушные шарики против коронавируса.Воздушные шарики - это не только весело, но и полезно. Они помогут вам укрепить иммунитет и лёгкие. Поделитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали о простой и эффективной дыхательной гимнастике!
ИСТОЧНИК KP.RU
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