Как с помощью экспресс-анализов ученые собираются обуздать эпидемию коронавируса

Секрет молниеносного распространения SARS-CoV2 (это научное название нынешнего штамма коронавируса) по всему миру заключается в том, что примерно в 86% процентах случаев распространителями инфекции являются так называемые “невидимые” пациенты. То есть люди, которые не знали, что болеют коронавирусом потому что перенесли болезнь легко или вообще бессимптомно. К таким выводам пришла международная команда ученых под руководством профессора Руин Ли (Ruiyun Li) из Центра анализа глобальных эпидемиологических инфекций Имперского колледжа Лондона, изучавшая вспышку Covid-19 (так называется болезнь вызываемая вирусом) в Китае. Это значит на каждый случай, где источник заражения установлен, приходится 5-7 случаев, когда вирус пришел непонятно от кого. Согласно другому исследованию 40-50% случаев заболевания вообще не было выявлено (учитывая что каждый “неучтенный” пациент может заразить нескольких человек эта цифра не противоречит, той, которая указана в первой публикации).

Тесты решают все!

Именно поэтому главными инструментами в борьбе с пандемией являются карантин и тотальное тестирование населения на SARS-CoV2.

Невозможно бороться с огнем с завязанными глазами! - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы не можем остановить пандемию, если не знаем, кто заражен. Поэтому у нас есть один совет всем странам мира: тестирование, тестирование и еще раз тестирование. Проверьте каждый подозрительный случай!

Если карантин направлен на то, чтобы разорвать цепочки передачи инфекции, то цель тотального тестирования - выявить армию пациентов-невидимок, через которых распространяется инфекция. Среди лидеров по объему проведенных тестов Южная Корея, Италия, Германия и Россия (см. таблицу).

Как с помощью экспресс-анализов ученые собираются обуздать эпидемию коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

Но для оценки количества “невидимок” в общем составе популяции интересен опыт Исландии. Население острова составляет 364 000 - не так много. Кроме того, в Исландии еще до коронавируса была очень развита сеть медицинских лабораторий, которые занимались генетическим тестированием населения. Дело в том, что в такой компактной островной популяции практически все являются друг-другу пусть дальними, но родственниками. Поэтому перед вступлением в брак жених и невеста, как правило, проходят генетическое тестирование, чтобы избежать негативных эффектов близкородственного скрещивания, которые могут отразиться на их будущем ребенке.

Компания deCode Genetics, занимавшаяся генетическими исследованиями в Исландии, тут же переключилась на тестирование населения на SARS-CoV2. Причем они проверяют не выборочно, а всех подряд, включая людей, которые не ездили за границу и не проявляют никаких симптомов заболевания.

Кейс Исландии говорит: болеет примерно 1% населения

Правительство Исландии заявило, что оно протестировало в процентном соотношении самую большую долю граждан, чем в любой стране мира. Если брать соотношение проверенных людей на миллион жителей, то в Исландии этот показатель составляет 10 405 человек на 1 000 000, а в Южной Корее (она лидирует по абсолютному числу тестов) этот показатель составляет лишь 5 203 на 1 000 000. В остальных странах этот процент еще меньше.

Эти исследования дают уникальную информацию о фактическом распространении вируса в сообществе, поскольку большинство стран проводят тестирование исключительно людей из группы риска или при наличии симптомов, - заявил главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон изданию BuzzFeed News. - Мы получили положительный результат примерно в 1 проценте проб. Это говорит о том, что вирусом заразилась низкая доля популяции и половина, тех чей тест дал положительный результат, не имеют никаких симптомов. И такие люди вносят большой вклад в передачу вируса.

Только тотальное тестирование позволит выявить армию пациентов-невидимок с бессимптомным течением COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во дает!

Другой характерный пример это история небольшого итальянского городка Во, где после вспышки коронавируса протестировали все население - 3300 человек. Из них 2% членов общины (66 человек) сдали положительный тест. Но это еще не все - после этого весь город посадили на 2-недельный карантин, а далее жителей протестировали еще раз. Исследователи пришли к выводу, что благодаря карантину передача инфекции сократилась на 90 процентов, но 6 человек после двухнедельной изоляции все равно сдали положительный тест.

Такая ситуация вынуждает страны, затронутые коронавирусом, наращивать объемы тестирования, потому что это дает реальный шанс свести к минимуму распространение инфекции и приступить к лечению больных еще на ранних стадиях. Однако здесь возникает несколько проблем. Современная стандартная методика тестирования, основанная на полимеразной цепной реакции (ПЦР), требует дорогостоящего сложного оборудования. Это значит, тест нельзя сделать в больнице - нужно отправлять образцы в специализированную лабораторию. А на это уходит время. Сегодня на диагностика (вместо с доставкой образцов) занимает от 1 до 2 суток. Поэтому крупнейшие медицинские мировые компании заняты разработкой более простых доступных тестов, которые бы давали результат мгновенно.

Например, американская биотехнологическая компания Cepheid разработала экспресс тест, который занимает 45 минут и не требует обработки в специализированной лаборатории. А мировой рекорд на данный момент принадлежит сингапурской лаборатории NanoBio. Ученые разработали экспресс-тест, который с помощью портативного устройства определяет Covid-19 у человека за 5-10 минут. Но если сингапурский метод еще ждет одобрения контролирующих органов (процедура займет около месяца), то американский его уже получил.

Как вычисляли нулевого пациента

Другое горячее направление это серологические анализы - этот вид тестов реагирует на антитела, которые вырабатываются в крови пациентов для борьбы с вирусом. Такой тест (для него достаточно капли крови из пальца), может определить болел человек коронавирусом или нет, даже если он излечился и в его организме уже нет вирусов.

Минус серологических тестов в том, что они не дадут результата, если человек только что заболел, потому что на выработку антител нужно несколько дней. Но они чрезвычайно важны потому что помогают вычислить круг контактов пациентов-невидимок, болевших бессимптомно. Кроме того, такие тесты необходимы для скорейшего восстановления ситуации в экономике, потому что способны определять людей у которых уже есть иммунитет к коронавирусу. Они могут спокойно вернуться на свои рабочие места пока большинство населения еще соблюдает самоизоляцию. В первую очередь таким способом будут тестировать медицинских работников, сотрудников полиции и экстренных служб.

Первый в мире серологический тест был разработан в Медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре. Метод пока еще не получил официального одобрения Министерства здравоохранения, но уже использовался на практике и помог найти первоисточник заражения группы из 23 человек, представлявших одну из религиозных общин. Выяснилось, что источником были 28-летний молодой человек и его жена, праздновавшие Новый год по лунному календарю в компании, где находились гости из китайского Уханя - города где зарегистрирована первая вспышка коронавируса.

СРАВНИМ?

Сколько людей протестировали в странах мира

Единой базы данных по тестированию пока не существует. Эти цифры вручную собирали участники проекта Our world in data, это научное онлайн-издание, миссия которого сделать доступными данные и исследования по крупнейшим проблемам мира. Исследовательская группа создана на базе Оксфордского университета. Они собрали данные актуальные на 20 марта. Естественно, за это время многое изменилось, но эти цифры дают общее представление о темпах тестирования населения в разных странах

Южная Корея - 316 664

Италия - 206 886

Германия - 167 000

Россия - 143 519

ОАЭ - 125 000

Австралия - 113 615

США - 103 945

Иран - 80 000

Великобритания - 64 621

Норвегия - 43 735

Франция - 36 747

Испания - 30 00

Бахрейн - 18 645

Вьетнам - 15 637

Швеция - 14 300

Япония - 14 901

Малайзия - 13 876

Польша - 13 072

Израиль - 10 864

Исландия - 9189

Таиланд - 7 084

Южная Африка - 6 438

Нидерланды - 6 000

Швейцария - 4 000

*Китай не публикует статистику по тестам в открытом доступе.