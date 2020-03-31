«Три недели мы протянем»: Сын Ирины Понаровской в разгар эпидемии остался с семьей на Гоа

Единственный сын Ирины Понаровской Энтони пережидает эпидемию коронавируса на Гоа. Карантин застал наследника певицы в Индии, куда он отправился на зимовку вместе с женой и детьми. Регулярное и чартерное авиасообщение между нашими странами отменено, остались лишь редкие рейсы, которые вывозят российских туристов на родину. Когда стало известно, что границы стран закрываются, Энтони и его жена приняли решение остаться на Гоа.

В Инстаграме невестка звезды Анна Чайникова рассказала, почему они с детьми предпочитают оставаться в Индии.

- Вера в адекватную медицинскую помощь, что тут, что на родине, у меня не сильна, к сожалению… тут просто ее нет толком, но в Москве — столько людей, до тебя может просто не дойти очередь. У нас все закрыто, но пока спокойно… Три недели мы протянем, - написала Анна.

anya_chay Сын Понаровской Энтони с женой и детьми решил переждать коронавирус на Гоа.

У сына Понаровской Энтони Родда и Анны Чайниковой двое детей: 6-летний Эрик и 2-летняя Шарлотта. Певица разлучена с внуками, которых она обожает. Даже свой недавний день рождения 12 марта она отметила без семьи – артистке исполнилось 67 лет. Сейчас Ирина сидит в Москве на карантине: она обязана соблюдать режим самоизоляции, так как по возрасту входит в группу риска.

В индийском штате Гоа сейчас остается немало российских туристов. Многие из них жалуются, что они заперты на карантин и практически голодают. Выходить на улицу категорически нельзя – за это последует крупный штраф. Рестораны и магазины закрыты, на популярном курорте с трудом можно купить продукты. Как рассказывают в соцсетях российские пленники Гоа, родители с утра отправляются на поиски еды и пытаются купить хоть что-то, чтобы было чем накормить детей. Несмотря на это, сын и невестка Понаровской, видимо, предпочитают мириться с местными трудностями, чем лететь в закрытую на режим самоизоляции Москву.

anya_chay Школа юных нунчакистов )

35-летний Энтони Родд - единственный сын Понаровской от ее второго брака с темнокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом. Они прожили вместе семь лет, хотя этот брак с самого начала был непростым. Супруги расходились со страшным скандалом, который грянул в 1988 году. По словам певицы, муж постоянно изменял ей, и даже рождение сына не остановило его походов налево. Последовал громкий развод, суд оставил малыша Энтони с матерью.

Далее случилась история, о которой потом рассказывали все СМИ. Вейланд похитил трехлетнего сына, когда мальчик оставался на даче с бабушкой, и тайком вывез его в Москву. Певица разыскала экс-супруга и договорилась с ним о том, что Энтони месяц побудет с папой. Музыкант обещал, что отвезет ребенка на отдых, но вместо этого повез с собой на гастроли.

- Спустя еще месяц я выяснила, что он с Энтони находится в Воронеже, - рассказывала Понаровская в одном из интервью. - Села за руль автомобиля и немедленно туда отправилась. Там обратилась в местное УВД и вместе с инспектором отдела по работе с несовершеннолетними отправилась забирать собственного ребенка из квартиры, где он, по моей информации, находился. От увиденного там у меня волосы на голове зашевелились. В середине комнаты стояли две сдвинутые кровати, на одной из которых сидела полуобнаженная девушка из балета Родда, а по ней ползал с куском черного хлеба абсолютно голый Энтони. Когда сын увидел меня, у него началась истерика. Он закричал: «Мама, мама, где ты была? Я тебя так долго ждал!» Я тут же увезла его и долго потом не могла узнать. Он был дистрофичным, с жутким бронхитом, гайморитом и плакал по любому поводу. Врачи определили у него астенический невроз и сексуальные отклонения. Энтони рассказал мне, чем папа занимался с девочками на его глазах. После этого я запретила отцу встречаться с ребенком, и ни одного звонка по этому поводу в мою квартиру больше не последовало.

anya_chay Сын и невестка Ирины Понаровской уже вторую зиму проводят на Гоа. В этот раз их отпускные планы нарушил карантин.

Пока Энтони рос, ему не раз доставалось от сверстников из-за его цвета кожи. Несколько раз парня серьезно избили на улице. После этого Ирина приняла решение отправить сына учиться в Норвегию. Там он закончил вуз и стал дизайнером ювелирных украшений. Ирина на время забросила карьеру, жила с сыном в Норвегии, а затем в Эстонии, где она купила дом. Артистка отлично ладит с невесткой, Анна по профессии художница. Дочку Шарлоту сын и невестка назвали в честь бабушки Понаровской, немки по происхождению.