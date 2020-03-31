Чешский публицист и поэт потерял работу за сравнение женщин с принцессами

По сообщениям чешской прессы, сотрудник философского факультета одного из старейших европейских вузов — Карлова университета в Праге — вынужден оставить свою должность под давлением феминистских организаций.

Из-за эпидемии коронавируса все жители страны обязаны выходить на улицу в защитных масках под угрозой штрафа в 10000 крон (ок. 400 долларов), и красивые девушки — не исключение. И дернул же кто-то написать публициста Петра Кукала о том, как загадочны женские лица в масках, да еще сравнить их с персидскими принцессами!

После публикации в соцсетях своего короткого монолога о женской красоте под любой маской Кукал подвергся критике со стороны неравнодушных женщин, которые выступили резко против такой оценки своей внешности. Они сказали, что носят маски из-за нежелания заразиться, а не чтобы выглядеть сексуально. И вообще, они не хотят, чтобы кто-то оценивал их внешний вид.

Так что под тяжестью критики со стороны феминисток руководство факультета предложило Петру поискать работу в другом месте. Видимо, в сегодня в Чехии безопаснее попасть под трамвай, чем под осуждение за якобы сексизм! Ответил Петр по всей строгости — и за красивые девичьи глаза, и за страх перед коронавирусом, и, похоже, за Персию. Которая, как известно, теперь Иран и для просвещенного Запада — страна-изгой…