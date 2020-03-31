Почему пингвины не могут научиться летать по самоучителю: в стране стартовал Цифровой диктант для пользователей от мала до велика

Волей-неволей всем нам пришлось окунуться в цифровой мир. Людей массово переводят на удаленную работу, учителя и ученики постигают премудрости дистанционного образования. Однако диджитал - это не только возможности, но и ответственность: согласно исследованию Microsoft, с интернет-угрозами в прошлом году столкнулись 79 процентов российских пользователей. Эта цифра превышает общемировой показатель в 70 процентов.

Сегодня у всех нас появилась возможность прокачать навыки в цифровом мире и заодно проверить, насколько хорошо мы в нем ориентируемся.

К «Тотальному диктанту», проверяющему знание русского языка, мы уже привыкли, а вот о том, что существует Цифровой диктант, знают еще не все. Между тем в России 28 марта стартовала самая масштабная по стране проверка знаний в области цифровой грамотности, для организации которой объединились крупнейшие партнеры сферы IT. Проверить свои цифровые знания можно будет до 11 апреля на сайте цифровойдиктант.рф. Акция проводится уже во второй раз. В прошлом году в ней приняло участие около сорока тысяч человек не только из России, но и из Белоруссии и Казахстана.

О чем будут спрашивать во время диктанта

Цифровой диктант разделен на четыре блока. Первый - посвящен основам компьютерной грамотности, второй - работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий - кибербезопасности, и, наконец, четвертый - инновационным технологиям.

В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14 - 17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7 - 13 лет), для которых был подготовлен отдельный блок вопросов.

- Как показал опыт прошлогоднего диктанта, наибольшую сложность у участников вызвали вопросы, связанные с цифровой безопасностью, - рассказала «КП» Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России.

Ознакомиться со своими результатами Цифрового диктанта пользователи смогут после завершения акции. Подробный разбор ответов будет доступен в личном кабинете каждого участника тестирования. На сайте цифровойдиктант.рф в обучающем разделе выложены интересные лекции, инфографика и даже смешные образовательные мультфильмы. Особенно интересны вопросы интернет-этикета. Из короткой, но запоминающейся инфографики станет ясно, что отправлять звуковые сообщения - не очень хорошая идея, а один большой месседж лучше, чем целая россыпь маленьких.

- Поскольку для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции, по окончании диктанта каждый участник получает не только баллы, но и персональную рекомендацию, куда двигаться, что подтянуть, - пообещал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

НАВЫКИ В IT - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Никто не поспорит с тем, что знания в сфере IT в наши дни особенно востребованы. Как показало исследование, проведенное Microsoft и TAdviser, необходимость цифровой трансформации признают 85 процентов наших учреждений культуры и искусства. Но где брать специалистов?

Сегодня молодёжь, интересующаяся точными науками, не знает, как они могут пригодиться в будущем. В нынешних обстоятельствах как раз есть время, чтобы обратить на это внимание через digital-уроки.

Например, Microsoft до 23 апреля реализует профориентационную образовательную акцию DigiGirlz (Девочки в IТ), рассчитанную на новое поколение молодежи, в частности девочек, желающих освоить цифровые технологии в сфере искусства и культуры. Тем более эти навыки пригодятся им практически в любой будущей профессии.

В ходе акции DigiGirlz, при поддержке участников педагогического сообщества проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» и инициативы «Код-Класс», компания Microsoft проводит в марте и апреле по всей России ряд образовательных тематических онлайн-уроков, которые посвящены использованию технологий, в частности, искусственного интеллекта, в сфере искусства и культуры. Проект станет продолжением глобальной инициативы Microsoft #MakeWhatsNext по привлечению в сферу ИТ новых квалифицированных кадров. Лекции и практикумы уже появились на сайте проекта https://www.it4youth.ru/digigirlz2020/. По материалам видеоуроков пользователи смогут с нуля научиться программированию и создадут когнитивный портрет, который создается из нескольких фотографий, наложенных друг на друга. Когнитивные сервисы, работающие на стыке человеческих возможностей и компьютерных технологий, - крайне модная и перспективная сегодня тема. Особую популярность она приобрела два года назад, когда на аукционе «Кристис» за 432,5 тысячи долларов был продан «Портрет Эдмона Белами», написанный искусственным интеллектом, а на сегодняшний день 53 процента наших музеев заявили о том, что планируют взять на вооружение цифровой интеллект для цифровизации своих процессов.

В эпоху, когда так отчетливо выражен переход в digital всех сфер труда, важно не избегать новых навыков, а овладеть ими. Такую возможность предоставляют многочисленные дистанционные возможности и онлайн-уроки, сейчас самое время «прокачать себя», если не тратить зря времени, а посвятить его ревизии и укреплению знаний.