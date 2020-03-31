Соседи: давайте, подождем с ремонтом

Кому-то бабочки в животе, а кому-то - дрель в голове. Незадолго до объявления тотальной самоизоляции подружка позвала в "Леруа Мерлен" потусить на вечерок. Там я, к изумлению своему, наблюдала пышные человеческие стада, груженые товаром.

Сама-то я сделала ремонт совсем недавно. Поэтому всего лишь прикупила гвозди и мотивирующий плакат "Никогда не унывай".

Помню, мы пили желудевый кофе из бумажных стаканчиков. Смотрели на караваны проезжающих мимо тележек. Из них, как из тачанок, торчали трубы и дула обоев в рулонах. Мы смеялись и шутили: так вот, где люди скрываются от коронавируса. Тогда я еще не понимала, что все эти дула ощетинились на меня.

Район, в котором я живу - сказочный. У людей, живущих в нем, преобладает мифологическое сознание.

Когда началась вся история с пандемией, местные мужчины организовали патрули. По ночам они кричали под окнами: "коронавирус - сосать", подобно древним воинам, устрашающим противника перед поединком неприличными боевыми кличами. Когда объявили самоизоляцию, кричать стало нельзя, они позаботились, чтобы враг не прошел и исписали спасительной фразой подъезды домов.

Я вздохнула свободнее. С надписью под окном жить легче, чем с криками под окном.

Но в понедельник, с тех пор, как людей попросили сидеть дома, мой сон прошел с первой же дрелью. Мифологический сосед справа затеял ремонт. И сосед слева тоже затеял ремонт. И сосед снизу затеял ремонт, и сосед сверху - тоже.

Уж лучше бы они кричали.

Людей понять можно. Что делать целую неделю дома, не в лото же играть. Но меня понять тоже можно. Как сидеть дома, когда тебе в голову вгрызается то дрель, то отбойный молоток.

Я пробовала вразумить соседей, но они крикнули через дверь: "Ремонтировать никто не запрещал".

Психологи советуют находить позитив во всем, что с тобой происходит. Я пыталась. Например, поняла, что я круче психиатра Станислава Грофа. Старику Грофу удавалось стать телевизором, а у меня получилось стать целым домом. Нервом и чувствилищем моей панельной девятиэтажки. Каждый молоток, который ударяет по стене, трепанирует мне череп. Болью в зубах отзывается визг пилы. Дрель крошит зубы и выбивает искры из глаз.

В любое другое время я могла бы уйти в кафе, чтобы работать там, то теперь - не могу. Кафе, как известно закрыты.

Утром со стены упал свежеповешенный плакат-мотивация "Никогда не унывай".

Я собралась и вышла за хлебом до метро. На улице было пусто. Молча летел снег, каркали черные вороны. На входе в "Пятерочку" стоял белобородый старик в шляпе, похожий на академика Павлова. За триста рублей он продавал методичку, испещрённую формулами.

Я знала этого старика. Он говорил, что всю жизнь изучал эфирный ветер в Гольяново и доказал, что теория относительности Эйнштейна - это опасная религия, замаскированная математическими выражениями.

Я покупала его методичку уже несколько раз и обычно, положив деньги, стремительно убегала, зная желание автора объяснить все до последней точки, "дота", как называл точку старик.

Но не на сей раз. Я слушала с радостью и наслаждением. Трепанация черепа, произведенная дрелью, благотворно сказалась на моих ментальных способностях. Я понимала почти все, а через антипандемическую маску уже не просачивался запах миндаля и копченой скумбрии.

Квадратная скобка закрылась. Нужно было расставаться.

- Передай Ацюковскому, что он ошибся, - крикнул собеседник в спину.

Я не знаю, кто такой Ацюковский. Может быть, это мой сосед справа, или сосед слева. Или сосед снизу или сверху. Или все они - Ацюковский, который ошибся. И тогда им обязательно передам важную мысль, которую принес на хвосте эфирный ветер. Не все, что запрещено - можно.

Это я про ремонт.

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