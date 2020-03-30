2020-03-30T01:27:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Новой Москве 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Всеобщий режим самоизоляции вводится для всех жителей Новой Москвы независимо от возраста с 30 марта 2020 года. Рассказываем, до какого числа он продлится и как будет действовать
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Выходить из квартиры во время всеобщего режима самоизоляции в Новой Москве для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке будет можноВыходить из квартиры во время всеобщего режима самоизоляции в Новой Москве для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке будет можноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ввести режим самоизоляции 29 марта пришлось в связи с тем, что об опасности распространения коронавируса услышали не все. Власти города просили «остаться дома», но жители столицы пошли на шашлыки, в парки и на детские площадки. Именно поэтому, начиная с 30 марта всеобщий режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы (в том числе и Новой Москвы) независимо от возраста.

- Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

До какого числа нужно будет находиться на самоизоляции? На этот вопрос пока ответа нет. Как минимум до 3 апреля, после – решение будет приниматься, исходя из данных эпидемиологической ситуации в Москве.

В чем суть самоизоляции в Москве (в том числе в Новой Москве) и как будет действовать режим:

1. Выходить из квартиры можно только в случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

- необходимости вынести бытовой мусор.

К тому же москвичи обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров. Где? В транспорте, магазинах, на улице. А граждан с легкой формой течения COVID-2019 будет лечить дома под наблюдением врачей.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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