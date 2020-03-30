Москвичи с 30 марта переходят на домашний режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такой режим вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Всех просят без особой надобности не выходить из квартиры. Покидать жилое помещение разрешается, если человеку нужна экстренная медицинская помощь, купить продукты или лекарства, выгулять домашних животных (в 100 метрах от дома), выбросить мусор. А можно ли ездить на работу в Москве в период самоизоляции?

- Покидать квартиру разрешается, если вы обязаны ходить на работу, - объяснил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшие дни специальные пропуска получат те, кому действительно крайне необходимо выходить из квартиры. Речь о должностных лицах, врачах, сотрудниках МЧС и МВД, а также работниках организаций, которые не ушли на «удаленный режим» (в их числе ЗАГС, МФЦ и другие). Специальные пропуска выдаст Правительство Москвы.

Как будут контролировать тех, кто вышел из дома? В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима. Также будут установлены правила перемещения граждан и меры за нарушение ограничений.

- Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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