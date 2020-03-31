В Ленинградской области объявлен режим самоизоляции

Ленинградская область с 31 марта перешла на режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Дрозденко. Передвижение жителей области ограничивается рамками муниципального образования, при этом ленинградцы не должны без необходимости покидать свои дома. Работники предприятий, не останавливающих свою работу на время карантина, должны обязательно носить с собой паспорт и документ, подтверждающий их место жительства.

Губернатор Александр Дрозденко обратился к ленинградцам через Инстаграм и попросил их не рисковать здоровьем и не выходить из дома.

- Дорогие жители области, уважаемые жители других регионов , приехавшие в Ленинградскую область! Берегите себя и окружающих, соблюдайте режим самоизоляции! - написал Дрозденко на своей странице в соцсети. - #сидимдома это тот редкий шанс, когда находясь дома или даче и ограничив контакты , можно принести реальную пользу всем. Займитесь любимыми делами, которые откладывали или на которые не было времени.

Глава региона также сообщил о том, что все государственные и муниципальные учреждения переводятся в режим карантина. Они будут работать без приема посетителей, передвижения сотрудников этих организаций будут ограничиваться маршрутом «дом — работа». Жителям региона также рекомендуется на время режима самоизоляции воздерживаться от посещения церквей и храмов.

Пожилые люди старше 65 лет во время карантина не должны выходить из квартир. К тем, кому нужна помощь с доставкой продуктов и покупкой лекарств, приходят волонтеры. В регионе действует акция #добрыйсосед - ленинградцы помогают друг другу в решении бытовых вопросов, например, если нужно сходить в магазин, выгулять собаку или вынести мусор. Александр Дрозденко пообещал, что волонтеры движения «Добрый сосед» будут за счет области обеспечиваться средствами защиты. Первые 300 комплектов медицинских масок и антисептиков уже были переданы добровольцам, работающим в Гатчине. Всего для ленинградских добровольцев закуплено четыре тысячи масок и антисептиков. Тысячу из них приобрел Комитет по молодежной политике Ленинградской области, еще три тысячи комплектов масок и антисептиков предоставил Общероссийский народный фронт.

Напомним, глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал все российские регионы ввести у себя режим самоизоляции и ужесточить меры борьбы с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день карантинные ограничения действуют в большинстве субъектов РФ. Правительство России одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение режима карантина. Сейчас поправки находятся на рассмотрении в Госдуме.