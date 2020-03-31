В Москве задержали торговца медицинскими масками, который украл у клиента 23 млн рублей

Историями про мошенников, которые притворяются оптовыми продавцами медицинских масок, сейчас вряд ли кого удивишь. Обычно это происходит так. Бизнесмен и «оптовик» находят друг друга в интернете. Договариваются о покупке большой партии на несколько миллионов. Время такое, что на фоне ажиотажа вокруг коронавируса курс медмасок на рынке может меняться быстрее, чем курс доллара или евро. Поэтому многие сделки оформляются лишь на словах, без всяких бумаг. Жадность берет свое: хочется купить побыстрее и подешевле, поэтому некоторые предприниматели готовы выслать предоплату в 1-2 миллиона и ждать, что товар им привезут лишь через пару дней. Продавец, естественно, после такого исчезает и поминай как звали!

Однако 37-летний московский бизнесмен все пытался сделать по науке. 22-летнего уроженца Карелии, который предлагал около миллиона масок со склада в Москве, мужчина тоже нашел через Интернет. Однако верить на слово москвич не собирался. Они с продавцом встретились, заключили официальный договор. Согласно бумагам, продавец должен был через пару дней обеспечить поставку товара и лишь после этого получить деньги - 23,7 млн рублей. Всю сумму предприниматель предусмотрительно положил в ячейку в банке на Пушечной улице в центре Москвы.

- При закладке денег в ячейку присутствовали оба, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. - Это было утром 26 марта. Ключ от ячейки до получения медицинских масок покупатель оставил у себя.

Однако парень из Карелии оказался шустрым малым. Уже спустя несколько часов он вернулся в тот же банк один, открыл ячейку, достал оттуда всю наличность и, как говорится, помахал ручкой.

Бизнесмен узнал о пропаже денег лишь на следующий день. И сразу, конечно, побежал писать заявление в полицию.

- Установлено, что преступник использовал другой ключ, - говорит источник. - Каким образом он его изготовил, сейчас выясняется.

Ушлого короля медицинских масок задержали спустя двое суток. Часть украденных денег он уже успел потратить. По статье «кража в особо крупном размере» ему грозит до 10 лет колонии.