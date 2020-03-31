За сплетни о коронавирусе штраф 700 тысяч, за несоблюдение карантина – до 7 лет тюрьмы

Во вторник 31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки сразу в несколько законов. Все они ужесточают ответственность за нарушение карантина или режима самоизоляции на время распространения коронавируса.

С идеей таких поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, в Москва и Московская область первыми среди регионов страны ввели жесткие ограничения для людей. С понедельника выти из дома можно только при серьезной необходимости, например, на работу или в ближайший продуктовый магазин. К настоящему моменту аналогичный режим ввели у себя несколько десятков регионов страны.

Также принятые поправки дают правительству страны возможность вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России или только в ее части. Причем список поводов для такого решения дополнили новым пунктом – «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Теперь кабинет министров в праве устанавливать правила поведения во время режимов повышенной готовности и ЧС. А в случае чрезвычайной ситуации сможет ограничить торговлю медицинскими изделиями, чтобы не допустить дефицита.

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