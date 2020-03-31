2020-03-31T15:00:45+03:00
Общество

За сплетни о коронавирусе штраф 700 тысяч, за несоблюдение карантина – до 7 лет тюрьмы

В России ужесточили ответственность для тех, кто подвергает опасности жизни других во время вспышки COVID-19
Влад СМЕРТИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Принятые Госдумой поправки в законы ужесточают ответственность за нарушение карантина или режима самоизоляции на время распространения коронавируса.Принятые Госдумой поправки в законы ужесточают ответственность за нарушение карантина или режима самоизоляции на время распространения коронавируса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во вторник 31 марта Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки сразу в несколько законов. Все они ужесточают ответственность за нарушение карантина или режима самоизоляции на время распространения коронавируса.

С идеей таких поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, в Москва и Московская область первыми среди регионов страны ввели жесткие ограничения для людей. С понедельника выти из дома можно только при серьезной необходимости, например, на работу или в ближайший продуктовый магазин. К настоящему моменту аналогичный режим ввели у себя несколько десятков регионов страны.

Также принятые поправки дают правительству страны возможность вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России или только в ее части. Причем список поводов для такого решения дополнили новым пунктом – «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Теперь кабинет министров в праве устанавливать правила поведения во время режимов повышенной готовности и ЧС. А в случае чрезвычайной ситуации сможет ограничить торговлю медицинскими изделиями, чтобы не допустить дефицита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение карантина по коронавирусу

Как наказывают за нарушение карантина по коронавирусу в России и других странах мира? О новых штрафах, которые появились в 2020 году, рассказывает «Комсомольская правда» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом
По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24
Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года
Дмитрий Песков - о здоровье Путина: Все нормально. Президент регулярно делает тест
Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на желании россиян оформить кредит
Путин регулярно тестируется на коронавирус
Путин регулярно тестируется на коронавирус
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
Глава Минприроды предложил не открывать весенний сезон охоты из-за коронавируса
Самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности гидросистемы
Совфед одобрил законопроект о праве кабмина вводить ЧС
Мишустин поручил ввести в России временный порядок плановой госпитализации
Дмитрий Аграновский об ужесточении наказаний за фейки об эпидемии: Недостоверная информация, как коронавирус, должна попасть под карантин
Школьникам посоветовали готовиться к удаленной сдаче экзаменов
Песков оценил работу российских медиков в ситуации с коронавирусом
В Кремле назвали естественным расширение полномочий кабмина в борьбе с коронавирусом
Песков назвал "очень конструктивным" телефонный разговор Путина и Трампа
AliExpress и Почта России организовали доставку медицинских масок из Китая в Россию
Мосгорсуд признал законным ограничение прав родителей живущей пять лет в больнице девочки
Известный подмосковный сыровар Олег Сирота призвал ввести в России продовольственную помощь малоимущим
Стену Плача в Иерусалиме продезинфицировали
Мишустин поручил выделить средства россиянам, которые не могут вернуться из-за границы
В Италии объяснили, почему коронавирус обошел стороной некоторые города страны
В России из-за коронавируса временно прекратят регистрировать браки
Россиян будут по смс уведомлять о нарушении карантина
Мишустин поручил предоставить до 1 апреля прогноз распространения коронавируса по регионам
Дочь Миллы Йовович написала рассказ на русском