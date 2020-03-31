«Халява с бесплатной едой и шмотками закончилась, а идти им некуда!»: как во время пандемии выживают московские бомжи

- Открыл утром глаза и ничего не понял: улица пустая. Думаю, что за ерунда. Чтобы на Чистых прудах ни души!? Живу тут 15 лет и всегда народ толпами. Решил, апокалипсис, а потом прохожий в маске успокоил и рассказал про этот ваш коронавирус. Говорил, мол из дома лучше не выходить. А у меня его и нет дома-то!

КРАБОВ БОЛЬШЕ НЕ ВЫБРАСЫВАЮТ

Последнюю фразу 56-летний московский бомж Олег сказал безо всякого сожаления. Жить на улице он, кажется, привык и по-другому, не хочет и не умеет. В столицу он приехал на заработки из городка Озерный, что в Челябинской области и так и остался.

- Выпить всегда любил, - признается Олег. Но из-за этого коронавируса, боюсь, что завязать придется!

Олег, как и другие московские бомжи, сейчас переживает не лучшие времена. Первые неприятности случились после закрытия ресторанов. Многие заведения подкармливали бездомных, но сейчас им бы самим выжить. Позже, после введения всеобщего режима самоизоляции, большинство благотворительных фондов тоже временно отказались от раздачи бесплатной еды бездомным. А потом с городских улиц пропали москвичи, так что на их помощь теперь тоже рассчитывать не приходится.

- Вся надежда на помойки. Но и тут беда. Если раньше можно было найти залежавшиеся продукты, мне так однажды даже банка консервированных крабов перепала, то сейчас еду редко выбрасывают, - пожаловался Олег.

Во всех своих бедах он винит пандемию и что теперь делать, не знает. А еще боится штрафов, ведь выходить из дома сейчас можно только в исключительных случаях.

Новых постояльцев «Ной» как и другие социальные приюты временно не принимает

ПРИЮТЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

По разным данным, таких как Олег, то есть бездомных, которые постоянно живут на улице в Москве от 2 до 3 тысяч человек. Еще столько же находится в социальных гостиницах и приютах. Последние сейчас переполнены.

- Бум обращений от желающих поселиться у нас начался еще две недели назад. Но с понедельника, 30 марта, людей стало еще больше, - рассказала «Комсомолке» Емельян Сосенский, основатель домов трудолюбия «Ной», крупнейшей сети приютов для бездомных. – Понятно, что сейчас бездомным тяжело, халява к которой они привыкли, закончилась. Но мы не можем принять новеньких. Ситуация сложная и виной тому все тот же коронавирус.

Сейчас в социальных и рабочих домах «Ной» живут 1100 человек. Это не государственный проект, приют существуют за счет пожертвований и личного заработка жильцов.

- Наши постояльцы работают в основном на стройках и сейчас во время нерабочей недели многие остались без заработка. Пожертвований тоже стало меньше. Ситуация очень тяжелая. Только на одну аренду зданий и оплату коммунальных платежей ежемесячно уходит почти 2 миллиона рублей, - рассказал Емельян Сосенский.

Новых постояльцев «Ной» как и другие социальные приюты временно не принимает. Те, кто успел заселиться, кстати, тоже соблюдают режим самоизоляции. Постояльцам запрещено выходить на улицу. Исключение только для работающих.

- Перед тем как зайти в дом все проходят обработку антисептиками, измеряют температуру. Особое внимание сейчас личной гигиене, - рассказал Емельян Сосенский.

Ситуация сложная и виной тому все тот же коронавирус

По официальным данным пока московских бездомных, в списке заразившихся коронавирусом нет. Но по мнению экспертов, риск очень высок.

- Сегодня как никогда наличие собственного жилья — это вопрос жизни и смерти. Особенно подвержены риску заражения коронавирусом люди, находящиеся в кризисных центрах и временных убежищах, бездомные, обитатели приютов и стихийно заселенных жилищ, - рассказала «КП» эпидемиолог Валерия Володина. - Бездомные в группе риска и по другим причинам. Иммунитет слабый, у многих есть хронические болезни, да и на фоне алкоголя заразиться проще. Кроме того, они могут быть переносчиками болезни. Бездомных необходимо тестировать на коронавирус, предоставлять им доступ к услугам здравоохранения, наблюдать и помещать в специальные места для «карантина».

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Лондоне на время всеобщей изоляции из-за коронавируса позаботились о тех, кому просто негде проводить карантин. Для бездомных приготовили порядка 300 номеров в гостиницах столицы Великобритании. Идея принадлежит благотворительным организациям, которые начали сбор денег для этого. Их поддержали лондонские власти, Мэр Лондона Садик Хан договорился с отельерами о брони на номера со скидкой на период до 12 недель.

В Германии планируют организовать ночлежки для бездомных в спортивных залах и отелях.

Во Франции полиция штрафует бездомных за нарушение правительственного приказа о необходимости самоизолироваться в связи с коронавирусом на сумму от €38 до €135. В ближайшие несколько дней в стране должны открыться «центры самоизоляции для бездомных с COVID-19». Но эти меры не помогут бездомным без симптомов.

В Риме бездомным помогают сотрудники Красного Креста, которые раздают им еду. Из-за коронавируса закрыт не только Кафедральный собор, но и столовые.