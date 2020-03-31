"Выла от боли": врачи увезли актрису Татьяну Лазареву в больницу и готовят к операции

Актриса Татьяна Лазарева несколько лет назад уехала в Испанию. Там она проживает с младшей дочкой Антониной, тогда как ее супруг Михаил Шац помогает старшим детям Степану и Соне в Москве. Но на днях артистка перепугала близких. Дело в том, что ее госпитализировали с дикими болями.

Татьяна Лазарева обратилась к поклонникам в блоге. По ее словам, беды ничто не предвещало. Однако с обеда 53-летняя актриса почувствовала себя плохо и даже решила прилечь. Дочь Антонина все это время была при ней.

"Проснулась я минут через 40 с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала «скорую», понимая, что, очевидно, что-то пошло не так. Скоро я уже практически выла от боли, а несчастная, но мужественная Антонина держала меня за руку и говорила, что «скорая» вот-вот приедет и отворачивалась от меня, чтобы я не видела, как она плачет", - написала в блоге Лазарева.

Ребенок до такой степени перепугался, что постоянно спрашивал родительницу: "Мама, ты же не умрешь?". Но Лазаревой было так плохо, что в какой-то момент она даже не могла говорить. "Было так больно и страшно, что я в этом совсем не была уверена. Когда приехала скорая, доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола - обезболивающий и расслабляющий. После чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова", - написала Татьяна.

Но лучше ей не стало, более того - ее состояние резко ухудшилось, начали неметь руки. В какой-то момент она даже потеряла сознание.

"Начало тошнить. Бедняга Антонина снова вызвала врача, он приехал и влил мне, судя по всему, какой-то совсем уже морфин, потому как я просто загибалась от боли. Потом он вызвал специальную «скорую», чистую от коронавируса, чтобы везти меня в больницу", - делится артистка.

Сейчас в Испании все больницы перенастроены на коронавирус. Поэтому врачам пришлось потрудиться найти лечебницу, в которую принимают пациентов с другими проблемами со здоровьем. Когда Лазарева все-таки оказалась в клинике, у нее взяли необходимые анализы. Результат МРТ показал, что у артистки камень в левой почке.

"Он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я. Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами. Ничего не болит, писаю, простите за подробности, в специальный прозрачный бидончик, так приказано. Видимо, в надежде на то, что камень из меня как-то выписается", - поведала звезда.

Единственное, что ее сейчас беспокоит, - это голод. Женщину пока ни разу не покормили. Впрочем, она не унывает и находит в этом большой плюс: "После двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И еще я жду ответа от страховой компании, оплатят мне операцию или нет". Хирургическое вмешательство назначено на 1 апреля.

Что касается дочки, то на время госпитализации Лазарева отправила Антонину погостить к друзьям. Успела Татьяна позаботиться и о кошке. "Шуле был задан запас еды. Она гоняет теперь по всей квартире, став ее полноправной хозяйкой на ближайшие пару дней", - резюмировала знаменитость.

Напомним, летом 2018 года Татьяна Лазарева сообщила о фактическом расставании с мужем Михаилом Шацем. Почти три года супруги живут порознь: она - в Испании с младшей дочерью, он - в Москве. Шац рассказывал, что они с супругой приняли решение жить отдельно, потому что просто настал такой период. В частности, артист отмечал, что пока Татьяна занимается младшей девочкой, он помогает взрослым детям в Москве, а встретиться они стараются при каждой возможности.