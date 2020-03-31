Поклонники заподозрили, что Александр Домогаров сейчас «пьет как не в себя»

Репетиции шли вплоть до пятницы 27 марта, а в субботу все двери театра закрыли на ключ. Из-за коронавируса. Премьеру перенесли на неопределенный срок. После этого друзья и поклонники Домогарова забеспокоились - сумеет ли Александр без ущерба для здоровья пережить вынужденные каникулы.

Неделю назад он совершенно неожиданно принял решение уйти из МХАТ им. Горького, где в качестве приглашенного артиста играл в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». На своей страничке в Инстаграме он написал, что зрители больше не увидят его в этом театре. Что в МХАТ им.Горького он ни ногой. Что случилось, до конца не ясно.

По одной версии, Домогарову не выплатили причитающийся гонорар – 100 тысяч за один спектакль. По другой, - его гонорар оказался меньше, чем у его партнерши по спектаклю Юлии Высоцкой. И это его взбесило.

Театр сразу же сообщил у себя на сайте, что никаких разногласий с Домогаровым со стороны руководства МХАТ им. Горького не было. Заявление, сделанное им, является неожиданностью. Театр всегда исправно исполняет свои обязательства по оплате услуг Домогарова. Со стороны театра все необходимые документы подписаны. Театр с нетерпением ждет, когда артист подпишет их со своей стороны, чтобы произвести оплату.

Худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков давать комментарии отказался, мол, это отношения Домогарова с бухгалтерией.

Но как нам сообщили из достоверных источников, причина недоразумения в том, что артист в данным момент… не в форме. В театральном мире не любят выносить сор из избы. Когда у артиста запой, тактично говорят, что артист N… шалит, нарушает режим.

В каком состоянии находится сейчас Домогаров он сам же рассказал в своих постах в Инстаграме. Вот что написал артист несколько дней назад:

«В связи с и не соблюдений Мхат наших договоров я каждый день выходил на сцену моего ТЕАТРА И РЕПЕТИРОВАЛ...., а чем единственный Журналист со мной лично говорил и неё есть Право на МОЕ ЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ и пусть разные сми пишут под мою фамилию гадости я продолжаю работать (авторская орфография, пунктуация, а главное – логика сохранены – Ред.). Я я не уходил из спектакля Генри и Эллен ., там даже остались мои личные вещи это решение Продюссера».

Подписчики догадались, в чем дело: «Видно, что пьёшь как не в себя...», - написал один из них. - Чувствуется по недописанным словам и светской хронике. Лучше и в правду пить чаёк, чем что-то более крепкое».

Говорят, когда в театре им.Моссовета начались репетиции «Ричарда III», был даже открыт негласный тотализатор: состоится премьера или накануне Домогаров пошлет режиссера куда подальше. Как недавно было со спектаклем «Генри и Эллен». После генерального прогона артист сообщил, что разочаровался в проекте. В тот раз он не нашел контакта с продюсером. Пришлось срочно искать другого артиста на его роль. Год назад Домогаров заявил, что уходит из родного театра им. Моссовета – из-за недопонимания! Прямо какие-то гонения начались на любимца женщин экс-графа де Бюсси.

Кстати, из театра им. Моссовета он тогда не ушел. Но в какой-то момент непоследовательному актеру могут намекнуть, что за базар пора бы ответить.