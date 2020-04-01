Максим Галкин: День дурака никакого отношения к юмористам не имеет

«Кто хочет стать миллионером» - знаковое шоу

- Максим, ты помнишь свой первый эфир на Первом?

- Ой.. Сейчас вспомню... Это, видимо, 1998 год. Меня с двумя большими номерами показал Евгений Петросян в передаче «Смехопанорама», она тогда выходила на Первом.

- Телевизор - часть истории страны. Какие программы канала можно назвать знаковыми, самыми важными?

- В первую очередь это программы-долгожители. Это и «Кто хочет стать миллионером», наверное. Одна из первых интеллектуальных викторин и при этом с денежными выигрышами. «Поле чудес», передача даже старше канала, которая отлично отражает психологию наших людей. И до сих пор является популярной и рейтинговой. И «Что? Где Когда?», конечно. И традиция новогодних огоньков, хоть кто-то и хочет постоянно перестроить праздничное телевидение. Но были же совершенно замечательные мюзиклы «За двумя зайцами», «Старые песни о главном»... Они безусловно оставили свой след. Информационная программа «Время», конечно же. Во многом Первый был первым. «Голос», например.

- «Голос» и «Кто хочет стать миллионером» беспроигрышные варианты. Они во всем мире популярны.

- Нет, в Японии никому неинтересно смотреть, как люди выигрывают деньги. А где-то «Голос» не зашел. У нас же эти форматы стали знаковыми.

- За 25 лет для тебя, как ведущего, остались проекты, которые тебе еще хотелось бы вести?

- Я все равно живу с ощущением, что самые интересные проекты у меня впереди.

- 1 апреля фактически твой профессиональный праздник?

- День дурака?

- Скорее день юмора.

- У меня негативное отношение к 1 апреля. Хрень какая-то. Я совсем недавно узнал, что официальный день рождения Первого канала приходится на 1-е апреля. И это повод начать уважать этот день. У всех профессий нормальные профессиональные праздники. А у нас - День Дурака? Я всегда считал, что юмор - это призвание умных людей. Поэтому я считаю, что День Дурака никакого отношения к юмористам не имеет.

- Розыгрыши?

- Не люблю разыгрывать, и терпеть не могу.ю когда меня разыгрывают.

maxgalkinru Всем желаем здоровья и бодрого духа! #алла #максим #гарригалкин #елизаветагалкина

В интернет - учиться

- Сейчас в «Ютьюб» можно посмотреть твое шоу «Музыкалити». Это значит с ТВ что-то не то? Или тебе и туда и туда хочется?

- Это желание оставаться актуальным. Я, как человек способный производить какой-то продукт, хочу его распространять. Там, где меня ждет зритель. И так как выяснилось, что он теперь ждет меня не только у экрана телевизора, то я, соответственно, иду туда, где он. Это можно сравнить с разными концертными залами. Есть Кремль, есть Дворец спорта, есть какой-то ДК на окраине. И я не считаю, что прогибаюсь под новомодные тенденции. На мой взгляд интернет является своеобразным учителем для телевизора. Вернее так. Интернет сам ученик телевизора. Но в какой-то момент учителю нужно прислушиваться к ученику.

- Чему нужно учиться?

- Современности языка, свободе общения. Меня, безусловно, интернет многому учит. И я это в свою очередь привношу на телек. Интернет куда более чувствителен к тому, что сейчас правильно. А правильно - открытость, отсутствие шаблонности. Артист в театре, выходя на сцену, надевает на себя какой-то образ, маску. И телеведущие тоже, как артисты. Вот как раз не надевать маску телеведущего очень хорошо учит интернет. И это сейчас важно.

- В «Музыкалити» ты сталкиваешь людей разных поколений. И меня удивило, что пропасть между этими поколениями не такая большая, как ожидалось. (В шоу два музыканта разных поколений слушают современные хиты, высказывают мнения, ставят оценки -ред.)

- Есть пропасть между самим музыкальным продуктом. А человек в принципе не меняется. Думаю, что если бы мы пригласили, исключив языковой барьер, древнеримского музыканта, он тоже бы быстро нашел общий язык с нашими нынешними мастодонтами.

В человеческом общении пропасть может быть создана только искусственно. Например, из-за социального расслоения, или естественной дистанции... Но когда люди сходятся в беседе они, конечно, всегда найдут общий язык.

- Твои гости, особенно представители нового поколения, богато используют ненормативную лексику. Тебе неловко от этого?

- Ну, для начала, я прекрасно умею использовать эту лексику. Да так, что многим моим юным гостям и не снилось. Могу, умею, но не практикую. Я принципиально не употребляю эту лексику на публике, но и притворяться краснеющей тургеневской девушкой я тоже не готов. Я просто не обращаю на это внимания. Без какого-либо ханжества я просто этого не замечаю. Как если бы человек говорил на другом языке, а я говорю на своем русском. И не считаю нужным подстраиваться под это. Но игнорировать и порицать тем более не буду. Ну и каждый отвечает за свой базар.

Президент и юмор

- В пошлом году насколько любительских роликов твоих выступлений, с шутками про президента, про чиновников, про общество, взорвали интернет. Куча просмотров, одобрений, возмущений. Даже Владимир Владимирович тебя процитировал недавно, не согласившись с тобой, что «Путин - это уже не фамилия, а должность». Тебя такая шумиха удивила?

- Знаешь, меня расстраивает, когда про меня говорят то, что правдой не является. А когда по каким угодно каналам до публики доносят то, что я реально говорю на концертах, я только рад. Это позволяет многим новым людям узнать меня с этой стороны. Ну и хорошо.

Сам я про себя не привык говорить. В отличии от других артистов, пытать своим искусством не люблю. Слово «искусство», кстати, тоже с иронией говорю. Даже инстаграм для работы редко использую. Как-то это... навязчиво.

И если фрагменты моих выступлений кого-то зацепили, люди ими поделились, то я только рад, потому что это очень искренняя история. Но я совершенно не ожидал такого ажиотажа, потому что я занимаюсь политической сатирой очень давно. И я думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче. В меру своего понимания, что смешно, и над чем можно смеяться, а над чем нет. Вот и все. А тут заметили...

Наверное, все это можно объяснить нынешними реалиями. Политического юмора все меньше и меньше, в соседнем государстве президентом неожиданно стал юморист, наверное из-за этих двух факторов, про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь.

Карантин без легкомыслия

- Ты много лет был ведущим шоу «Танцы со звездами». Сейчас у проекта новый ведущий, Андрей Малахов. С каким чувством ты будешь смотреть этот проект? Равнодушие? Интерес? Ревность?

- Любой проект, который идет много лет, нуждается в обновлении. И я рад, что Андрей будет его вести, и надеюсь он привнесет что-то новое. При правильном подходе от перемен передача только выиграет. Желаю «Танцам» удачи, и если будет время обязательно посмотрю, что получилось.

- Насколько серьезно ты относишься к карантину?

- Очень ответственно! Решил минимизировать свои выходы куда-либо. Слава богу, и «Сегодня вечером» и «Лучше всех» отсняты вперед. Потом будем думать, что делать дальше. Все концерты, выступления я перенес. Сижу дома. В кои-то веки на вопрос приятелей зачем мне такой огромный дом и такая огромная территория, я имею адекватный ответ. Во всяком случае я себя вообще не чувствую в изоляции. Скорее на курорте каком-то, честное слово.

Но чувствую, что это максимально серьезная ситуация. И я очень переживаю, что многие коллеги как-то очень легкомысленно к этому относятся. Я не просто сижу дома. Я не встречаюсь ни с какими друзьями, ни разу не ходил в гости, ни разу никто не пришел к нам. Это действительно полная изоляция.