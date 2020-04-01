- Она его съест после свадьбы?

- Ты только не дождись меня, пожалуйста...

- Такой не откажешь… У парня просто не было другого выхода!

В 2008 году пользователи соцсетей покатывались со смеху над свадебном снимком двух новобрачных и соревновались в остроумных комментариях. Но пара на фотографии была определенно счастлива.

«ПЕРВАЯ БРАЧНАЯ НОЧЬ БЫЛА СУПЕР»

Поначалу можно было решить: это не что иное, как творчество заскучавших фоторедакторов или школьников. Совместили двух абсолютно несовместимых людей: щупленького американского солдатика в мундире, который ему велик, и гигантских размеров женщину с залысинами, оголяющими весь лоб. Но фотография оказалась невымышленной.

На одном снимке пользователи не остановились и разместили целую фотоподборку с торжества, ссылаясь на развлекательные порталы и страницу жениха в Фейсбуке.

«Наконец-то я сделал это - женился на девушке, с которой встречался 5 лет. Она для меня - весь мир, до сих пор не могу поверить, насколько мне повезло. Я никогда не думал, что найду настоящую любовь, но сейчас я живу полноценной счастливой жизнью, - писал новоявленный супруг на своей страничке. - Кстати, первая брачная ночь была - супер! Я безумно рад, что мы воздерживались от секса до свадьбы!»

Возлюбленную он именовал красавицей женой и, судя по довольному выражению лица, это было искренне.

«А это мы с сестрой жены, у которой сотни поклонников, но она странным образом до сих пор без парня. Подкинуть адресок?» - комментирует молодой супруг фото с женой и свояченицей.

ТЕПЕРЬ ИХ ТРОЕ

Если верить соцсетям и рассказу жениха, то с будущей супругой они познакомились на вечеринке у общего друга в 2003 году. У них сразу нашлись общие темы для разговора. А в конце вечера молодые люди обменялись номерами телефонов.

Почти полгода они общались виртуально, изредка перезваниваясь. А потом решили наконец-то сходить в кино, и понеслось. После рокового похода в кинотеатр пара уже не расставалась, и через несколько лет молодой человек предложил своей возлюбленной руку и сердце. А та и согласилась.

Популярность их настигла после публикации свадебных фотографий. Молодую жену окрестили самой уродливой невестой. Жениху искренне сочувствовали и гадали, зачем он женился на таком чудовище.

- Может, у него долги, а она супербогата? - предполагали пользователи.

Пара переживала нападки интернет-троллей стойко. Но, несмотря на поток помоев и оскорблений, нашлись и те, кто искренне ребятами восхищался и желал им счастья.

Некоторые жалели девушку, предполагая, что ее пугающая внешность - приобретенное. Скорее всего, молодая жена теряет волосы и страдает от лишнего веса из-за серьезного гормонального сбоя.

Когда о паре уже стали забывать, в 2010 году в сети внезапно появилось несколько свежих фотографий колоритной семейки. На этот раз - с новым членом семьи. Молодые родители опубликовали снимок с их новорожденным сынишкой. Пользователи сразу заявили, что карапуз похож на отца.

Семья выглядит совершенно счастливой!Фото: YouTube

БЕЗ ИМЕН

Спустя 12 лет после публикации первой фотографии, ставшей мемом, интернет-пользователи упрочились во мнении, что пара все-таки настоящая. Пусть они и выглядят довольно абсурдно, словно Слон и Моська. Главное - они любят друг друга.

Единственное, что до сих пор всех смущает, - отсутствие имен героев и ссылок на их страницы в социальных сетях. Интернет-расследования доморощенных пинкертонов не принесли никаких результатов. Хотя в сети - в 2009 и 2010 годах - периодически мелькали снимки с этой парой, которые делали обычные американцы при встрече с ними. Сейчас, за давностью лет, эти фотографии уже не восстановить.

Ну а новые снимки пара уже не выкладывает. Хотя многие утверждают, что прежняя известность помогла женщине завести популярный аккаунт в Инстаграме. И благодаря нему она неплохо зарабатывает на рекламе. Подтверждения этому найти не удалось.