«Держал на коротком поводке и превращал жизнь в кошмар!»: Волочкова пожаловалась на домогательства влиятельного мужчины

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн отправлен за домогательства к актрисам за решётку.

Как выяснилось, и в жизни российских звёзд сцены были подобные истории.

- У меня были случаи, когда я сталкивалась с домогательством влиятельных мужчин, - говорит балерина Анастасия Волочкова.

Про своего «обидчика» артистка подробно рассказала в своих новых мемуарах «Плата за успех».

- Последствия смены власти в Мариинском стали для меня роковыми.

Директор балета Махар Вазиев сразу показал всему театру свое истинное лицо тирана, и во всеуслышание в присущей ему вульгарной форме, указывая на меня, заявил: «А вот эта будет моей», - вспоминает балерина.- Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в девятнадцать лет… Тем более что в то время у меня уже был роман с Фарухом Рузиматовым, он был солистом Мариинского театра и моей первой серьезной любовью. Но даже если бы мое сердце в тот момент было свободно, я бы никогда даже не смогла помыслить о том, что свою карьеру можно построить на каких-то интимных отношениях с мужчиной. Как теперь выражаются — «через постель».

Тем временем Вазиев постоянно вызывал меня в кабинет для «личных» бесед. Выяснилось, что его притязания простираются даже шире, чем его плотские желания. Мне были выставлены в том числе и финансовые требования, выразившиеся в предложении давать мне много ролей в обмен на то, что я буду делиться с ним своими гонорарами. Понимаю, насколько дико это звучит сейчас, но тогда события развивались именно таким образом.

На что Вазиев никак не рассчитывал, так это на то, что с таким положением дел и с такими предложениями я мириться была категорически не согласна. И ответила твердое «нет» на все его притязания и предложения. Да и любой иной ответ был немыслим для меня ни тогда, ни сейчас. Осознавая возможные последствия своего отказа, я отправилась собирать свои вещи в раздевалку, поскольку небезосновательно полагала, что меня сразу по завершению нашего разговора уволят. Но он тоже не собирался так просто сдавать свои позиции и отказываться от своих планов. Поэтому за мной почти сразу пришли из канцелярии и сказали, что мне назначена новая партия.

Балерина с ужасом вспоминает тиранаФото: Личный Архив

Согласитесь, это был ловкий ход. Он, осознавая мою любовь к театру и к балету, оставил меня на «коротком поводке». Давая мне новые и новые партии, но постоянно превращая мою жизнь в кошмар. Надеясь на то, что трудности испытаний перевесят и сломят мою волю....

И все же я сумела разорвать этот порочный круг, прорвать блокаду Вазиева и в свободный период поехать танцевать в Японию. А позднее наладила контакты и с другими театрами, где впоследствии выступала. Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину.

Он в ответ бушевал, засыпал пригласивших меня гневными письмами, что если меня выпустят на сцену, то труппу Мариинского театра они больше никогда не увидят. А когда я собралась переходить в Большой, вызвал меня к себе в кабинет и практически силой пытался заставить написать заявление по собственному желанию. Но вместо этого я написала: «Я, Анастасия Волочкова, прошу меня уволить по причине невыносимых условий, создаваемых для меня Махаром Вазиевым». И с гордостью удалилась. По сей день это заявление хранится в отделе кадров. И после этого Вазиев запретил мне переступать порог Мариинского театра.

Волочкова пожаловалась на домогательства влиятельного мужчиныФото: Личный Архив

Но, слава Богу, дни Вазиева в Мариинском театре были уже сочтены. Вскоре он уехал в Милан, где едва не развалил труппу. Но, к счастью, в Италии сильно профсоюзное движение, и профсоюз балетных артистов не дал ему так развернуться, как в Мариинском. И из Милана его выгнали — за домогательство к балеринам, за деспотичность, за коррупцию — в общем, за все то, чем он так «блеснул» в Мариинском театре,-рассказала о своём обидчике балерина.