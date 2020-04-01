2020-04-01T11:20:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 1 апреля 2020: Lamborghini начнет производство масок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Италии на 1 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 1 апреля 2020: скончались уже более 12 тысяч человекКоронавирус в Италии, последние новости на 1 апреля 2020: скончались уже более 12 тысяч человекФото: REUTERS
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Итак, коронавирус в Италии, последние новости на 1 апреля 2020 года. Эпидемиологическая обстановка в стране очень сложная. Италия находится на втором месте в мире по распространению инфекции. На первом месте - США, где количество случаев заболевания коронавирусом достигло 189035, из них скончались 4011 человек.

В Италии же 106 128 случаев болезни и уже 12 443 погибших - это последние новости по статистике заболевания коронавирусом по данным на 1 апреля 2020 года.

Еще 9 марта 2020 года в стране ввели различные карантинные меры: нельзя передвигаться по городу, посещать школы и университеты. Пабы, клубы, театры, музеи, спортивные залы закрыли, а церемонии свадеб и похорон - запрещены. Чуть позже закрыли рестораны, бары и те магазины, где не продаются лекарства или предметы первой необходимости.

С 20 марта в стране полностью закрыли все детские площадки и парки, а с 21 марта - в Италии запретили производство продукции и оказания различных услуг, кроме необходимых.

Только за минувшие сутки от инфекции скончались 783 человека. А новых случаев заболевания - 4137, что на 165 меньше, чем за предыдущие сутки. Кажется, рост заболеваемости постепенно идет на спад. Медики продолжают бороться за жизни местных жителей. В этом им помогают и российские специалисты, которые вылетели в Италию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

А автомобильная компания Automobili Lamborghini объявила, что в ближайшее время наладит выпуск медицинских масок и защитных экранов для лица. Для этого переоборудуют несколько цехов под Болоньей. Всю продукцию компания будет передавать местной больнице.

Ситуация с коронавирусом в Италии на 1 апреля 2020 года такова: в стране продолжает действовать карантин, без экстренной необходимости местным жителям нельзя покидать свои квартиры.

Кадры Милана, опустевшего из-за карантина по коронавирусу, с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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