Российские ученые придумали, как автоматически выявлять коронавирусы в воздухе

«Способ мультиплексного иммунологического анализа биологических проб из воздуха в автоматическом режиме» - так назвали свою оригинальную методику российские ученые: Денис Клейменов, Сергей Долгушин, Павел Шалаев, Бахтияр Вердиев, Евгений Горский, Владимир Гущин, Артем Ткачук и Александр Гинцбург. Обладателем патента за номером 2717671 стала Российская Федерация – конкретно Министерство здравоохранения.

Авторы подали заявку на методику и прибор её реализующий в апреле прошлого года, когда новый китайский коронавирус еще никак себя не проявлял. Предназначали свою разработку для выявления наночастиц вредных веществ, загрязняющих окружающую среду, и всякой разной болезнетворной заразы – биопатогенов, выражаясь научно. Что никогда не бывает лишним. Но особенно актуальной разработка стала сейчас. Поскольку запатентованный прибор обнаруживает и SARS-CoV-2 – те самые коронавирусы, устроившего по всему миру пандемию опасного инфекционного заболевания COVID-19. Обнаруживает быстро и автоматически. Иными словами, позволяет оперативно следить, насколько опасно находиться в том или ином помещении.

Прибор всасывает воздух – со всей той дрянью, которая в нем витает. Всосав, переводит этот, с позволения сказать, биоаэрозоль в жидкое состояние, самостоятельно готовит пробы, направляет их в крошечный – объемом всего в полтора миллилитра – реактор, в котором автоматика поддерживает постоянную температуру в 37 градусов. Там и происходит иммунологический анализ с использованием специальных флуоресцентных меток. Его результаты считывает лазер.

Для того, чтобы подготовить пробы и отделить одну заразу от другой, разработчики прибора применили самый современный и прогрессивный способ – использовали так называемые магнитные микросферы. Эти крошечные полимерные шарики, насыщенные магнитными материалами - частицами железа, никеля, кобальта, «липнут» к биологическим объектам. После чего их можно перемещать туда-сюда посредством магнитного поля или, наоборот, удерживать на одном месте.

Коронавирус в разрезе: простейшая дрянь, а столько гадости от нее. Всего-то молекула РНК, оболочка из жира и белковые пупырышки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Найти, обезвредить и проверить, хорошо ли получилось

Запатентованный в России анализатор отлично работал бы в паре с устройством, созданном в США еще 7 лет назад. Его разработчики, ведомые Пратимом Бисвасом (Pratim Biswas) из Вашингтонского университета (Washington University) придумали, как очищать воздух от тех самых биопатогенов, выявлять которые надежно и быстро знают как у нас.

Устройство под названием SXC ESP не фильтрует, а уничтожает вирусные частицы, предупреждая тем самым заражение респираторными инфекциями, к которым относится и новый китайский коронавирус. Их разрушает рентгеновское излучение, генератором которого оснащено американское очищающее воздух устройство.

Эффективность работы SXC ESP ученые проверили на мышах. На зверьков, которые сидели в специальном блоке, направляли воздух, насыщенный то различными вирусами, то бактериями – даже теми, которые вызывают сибирскую язву, предварительно пропуская его через рентгеновский очиститель. Ни одна мышь не заболела. Из чего американцы сделали вывод, что метод работает лучше любой фильтрации, которая лишь задерживает биопатогены, позволяя им размножаться в фильтрах.

Надо понимать, что и российский прибор и американское устройство – весьма сложные и дорогие агрегаты, требующие квалифицированного обслуживания. Для единоличного пользования не предназначены. А вот офисы или другие людные общественные, пожалуй, смогут позволить себе такую «роскошь». Бисвас, к примеру, рекомендует свое SXC ESP для салонов самолетов. Туда же или куда-нибудь еще можно порекомендовать и российский прибор, когда его изготовят, конечно.

Просматривается такая схема совместной российско-американской работы: наше изобретение определяет наличие вирусов, а американское - их уничтожает Можно иначе: сначала американцы включают свой прибор, а потом наши определяют, насколько эффективно он сработал. Или даже вот так: один наш прибор выявляет вирусы, американское устройство их уничтожает по мере надобности, потом другой наш прибор проверяет, не осталось ли чего вредного. Так бы и от короновирусов всех спасли. Еще до того, как он устроил пандемию.