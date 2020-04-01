Выбираем саженцы: как отличить местные морозостойкие сорта от теплолюбивых южных

Несмотря на огромный ассортимент растений в садовых центрах, хорошие саженцы плодовых деревьев найти очень сложно. Они в изобилии появляются на рынках и вдоль трасс в апреле, однако специалисты советуют обходить такие точки стороной.

В таких местах, как правило, продают посадочный материал, привезенный из южных республик России и стран Средней Азии. Там огромное количество питомников – мягкий климат позволяет выращивать саженцы в больших количествах. Однако спрос у местного населения очень низкий. Зато он высокий в северных регионах России, где мало питомников.

Южные саженцы обычно расходятся моментально – они отменного качества: высокие, с толстыми стволиками и хорошо развитыми корнями. Но у них есть две проблемы: они не зимуют даже в средней полосе (что уж говорить про более суровые районы) и среди них большая пересортица.

Как отличить южные саженцы от местных

Тут важно обратить внимание на 2 момента:

1. Размеры саженца. Если перед вами явная однолетка высотой около 3 м и с толстым стволиком – ее однозначно привезли с юга. Саженцы, выращенные в средней полосе, обычно гораздо скромнее – им не хватает тепла. Даже на подвоях с хорошо развитыми корнями, при большом количестве удобрений и с системой капельного полива наши однолетки не бывают выше 2 м. Так что, если увидели высокого стройного красавца – проходите мимо.

Впрочем, продавцы часто хитрят и выдают саженцы-однолетки за 3 - 4-летние. Отличить их просто – у однолеток не бывает боковых ветвей, они растут в один ствол. Ветвление начинается со второго года.

2. Номера автомобилей. Очень часто саженцы плодовых деревьев продают прямо с машин или рядом с ними. Обратите внимание, из какого региона прибыло авто. Если вы видите 01 (Адыгея), 05 (Дагестан), 23 (Краснодар) или 26 (Ставрополь) – это 100% южные саженцы.

Как распознать пересортицу

Если вы покупаете саженец вдоль дороги, рядом с дачными поселками, в каких-то несанкционированных точках, можете быть уверены, что ни один из заявленных сортов не совпадет с реальностью. Попробуйте понаблюдать, как разгружают машины с саженцами. Деревца достают оттуда пучками. И на них нет никаких бирок.

Этикетки появляются позже – яркие картинки развешивают продавцы. Разумеется, от балды. Кстати, можете провести эксперимент: изучите ассортимент торговой точки и спросите сорт, которого там явно нет. Ну, например, Белый налив. Если продавец скажет: сейчас принесу из машины или с соседней торговой точки (а так бывает часто), можете быть уверены – в этом месте сорта не соответствуют действительности.

Проверить, тот ли этот сорт, который указан на картинке, невозможно – все яблони, груши, вишни, сливы очень похожи. Обман вы распознаете лет через пять, а то и позже, когда появятся первые плоды. Но претензию потом предъявить будет некому.

А вообще возьмите себе за правило просить документы. Качество посадочного материала должно быть подтверждено сертификатом. Если у продавца его нет – дело нечисто.

Где купить местные, районированные сорта

Самый надежный вариант – местный питомник или какой-нибудь НИИ, где выводят сорта. Их очень мало, объемы производства там часто небольшие, но зато вы купите сорт с гарантией. Поищите такие в интернете, наверняка, они есть в вашем регионе или соседней области. Да, возможно, придется съездить туда на машине, но это лучше, чем ждать много лет и потом обнаружить, что вместо 10 разных сортов яблони у вас растет один в количестве 10 штук. И хорошо, если сорт, а не дикушка.

Как выбрать качественный саженец

Хороший саженец можно определить визуально.

Корни должны быть мощными, упругими, с обилием мелких корешков и гладкой поверхностью. Если они шелушатся – подмерзли. Если есть утолщения – это болезни. Брать такие саженцы не стоит.

Кора – гладкая и чистая. Наросты, раны, темные или светлые пятна, сморщенность – это все признаки болезней или наличия вредителей. Поверьте, вам это не надо.

Почки должны быть живые: плотные и зеленые внутри – отковырните одну самую нижнюю, и вы поймете, живая она или засохшая.

Самые лучшие саженцы – однолетки. Оптимальная высота – 0,7 - 1 м. Диаметр ствола – не менее 1 см. Длина корней – 20 - 30 см.