2020-03-30T22:51:09+03:00
Общество

«Ваша, оказывается, умерла»: Московская больница вернула семье чужую бабушку

Полиция разбирается в деталях, а родные требуют эксгумации
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Александру Николаевну 20 марта увезли в больницу из ее квартиры в районе метро ВолжскаяАлександру Николаевну 20 марта увезли в больницу из ее квартиры в районе метро ВолжскаяФото: Личный архив
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У подъезда притормозил микроавтобус с красной полосой: «Транспортировка больных». Аня поспешила к двери. Из салона выскочили два дюжих молодца-санитара. Задняя дверь открылась и люди в халатах выкатили кресло с пожилой женщиной.

- Принимайте! - улыбнулся санитар.

Аня поспешила к бабушке, хотела перехватить, взять под руку, помочь приподняться, но тут же остановилась. Что-то не так. Не могла же бабуля за пять дней в больнице вдруг так сильно похудеть? Да и лицо совсем не ее. И глаза. Да женщина и сама, судя по всему, ее не узнавала.

- Кто это? - спросила Аня. Голова закружилась.

- Шутко Александра Николаевна, 1942 года рождения. Вот ее документы, - санитар тоже моментально стал серьезным. - Нам же их - и бабушку, и ее бумаги - в больнице дали…

- Это не моя бабушка! - отозвалась девушка, схватила телефон и стала хаотично соображать, куда теперь звонить.

- Как вас зовут, бабуля? - санитар присел перед женщиной на корточки.

- А? - сначала не расслышала женщина. - Анна Ивановна я…

ПОВЫСИЛСЯ САХАР…

Сейчас в этой истории разбирается полиция. Здесь не просто перепутали женщин. Здесь произошло кое-что похлеще.

78-летнюю Александру Николаевну 20 марта увезли в больницу из ее квартиры в районе метро Волжская. У женщины резко повысился сахар и внуки вызвали скорую. Семье сообщили только, что пенсионерка доставлена в больницу №68 (это неподалеку, в Текстильщиках).

- Из-за коронавируса в московских больницах уже тогда был запрещен прием пациентов, поэтому нас к Анне Ивановне не пустили, - рассказал «Комсомольской Правде» муж внучки захворавшей москвички Николай Зубарев. - Позже врачи нам сказали, что у нее подозрение на воспаление легких. Чтобы за бабушкой был постоянный уход, мы заплатили сиделке.

По словам Николая, 28 марта из больницы позвонили: мол, выписываем вашу бабушку, можете забирать.

- Но так как она человек пожилой и входит в группу риска по коронавирусу, мы решили не сами за ней ехать, а нанять специальную машину для перевозки больных. Подумали: пусть лучше бабушку до дверей доставят профессиональные медики. Но они привезли совсем другого человека. Это совершенно точно была совсем другая женщина. У нее возрастные ментальные изменения, но имя свое она называла четко. И, конечно, никого из нас не знала.

Зубаревы вместе с чужой бабушкой помчались назад в больницу №68. Потребовали немедленно главврача.

- Мы потребовали, чтобы нам показали нашу бабушку, Александру Николаевну Шутко!

Медики, по словам Николая, и сами удивились, главврач начал разбираться, но вернулся с нехорошими новостями.

ПЕРЕПУТАЛИ БЕЙДЖИКИ?

- Нам сказали, что, вероятно, кто-то из медперсонала перепутал лежавшим в одной палате женщинам бейджики. И получается, что наша бабушка скончалась еще 22 марта, то есть, через два дня после поступления в больницу!

Родственники, конечно, в полнейшем шоке. Два часа назад им звонили, что бабушку выписывают, а тут оказывается… Но и это еще не все.

- Естественно, мы потребовали показать нам тело бабушки, чтобы мы точно были уверены, что это она умерла, - продолжает Николай Зубарев. - Но нас огорошили: сказали, что если бабушек перепутали, значит, тело Александры Шутко забрали родственники Анны Ивановны А. - это женщина, которую привезли нам домой, - и они уже ее похоронили. Я не понимаю, как они не могли не заметить, что забрали тело другого человека!? Мы просили дать нам телефоны этих людей. Но в больнице отказали.

Семья написала заявление в ОВД Текстильщики. Там пока проводят доследственную проверку.

- Мы хотим одного - чтобы нам разрешили самим похоронить бабушку, чтобы семья могла приходить на ее могилу. Но нам говорят, что в нынешней ситуации эксгумации можно добиться только по решению суда. Главврач в итоге принес нам свои извинения, пообещал, что больница будет оказывать содействие со своей стороны, чтобы добиться эксгумации. Но при этом с семьей Анны Ивановны нас так и не связали. Ждем. Надеемся. Но когда это будет?!

В Городской клинической больнице №68 имени Демихова эту историю пока не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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