2020-03-31T00:38:00+03:00
Спорт

«Вчера глисты, сегодня унитаз»: Тина Канделаки ответила Василию Уткину

Ранее спортивный комментатор позволил себе резкие высказывания в адрес генерального продюсера телеканала «Матч-ТВ»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тина Канделаки ответила на слова Василия УткинаТина Канделаки ответила на слова Василия УткинаФото: Иван МАКЕЕВ
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Генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки ответила на слова спортивного комментатора Василия Уткина, который обрушился на нее с критикой в резких выражениях. В частности, он назвал генпродюсера канала «бездарной жадной женщиной» и заявил, что она «вместо работы спекулировала масками», и что там, где Канделаки, «там унитазно бездонный провал».

«Вчера «глисты», сегодня «унитаз», Василий Уткин развлекает нас», - так прокомментировала этот выпад Тина.

«Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всё-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию», - написала она на своей странице в социальной сети.

Тина Канделаки напомнила экс-телекомментатору, что он «не единожды променял усилия большой команды «Матч ТВ» на собственные амбиции», а также, по ее словам, «постоянно выставляет своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале».

«Ну да, вы же не знаете, что наш канал — это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» — это я: Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша. Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино все равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом», - завершила свой ответный пост Тина Канделаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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