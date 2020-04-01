А Сталин-то фальшивый

Пересылают друг другу красиво оформленные картинки с генералиссимусом и цитатой.

«Пройдут годы, сменятся поколения. И если наш советский народ однажды утратит бдительность, если он поверит сладкоголосым, но насквозь лживым речам Вашингтона, беде быть на всей планете. Вместо атомных бомбардировок они будут действовать более изощренно, буквально насылая на целые народы моры и эпидемии, которые дежурный заокеанский Геббельс объяснит «естественными» причинами, случайными мутациями. Появятся такие вирусы, которые будут избирательно действовать на целые непокорные народы. Вот почему мы должны быть начеку не только сейчас, а всегда». И ссылка на том ППС.

Закинул цитату в соцсеть: френды, помогите, может, у кого есть собрание сочинений? Что за очерк? Не фейк?

И тут же получаю ответ: тома нет, статьи нет, цитата фальшивая.

А что есть? Есть подспудное желание, чтобы кто-то в трудную минуту все рассказал и объяснил. И желательно, чтобы типа Ванги, а лучше Сталина. Хочется прильнуть к авторитету. Свобода духа? Это после. Сейчас важно побороть волнение, если не страх, тщательно скрываемый от себя самого - помереть ни за грош. Да, чуть не забыл: хорошо, чтобы по ходу уели америкосов! Империалистов. И есть неглупые люди, которые манипулируют нами, но зато тут же исполняют подспудные желания. Порой грубо, неталантливо.

Хочу сказать, что красиво оформленные, но фальшивые стишки, «очерки» и «письма» об эпидемиях и карантинах из Пушкина, Фицджеральда и прочих уважаемых деятелей по соцсетям шествуют триумфально. Вестись на них не стоит. И бояться погибели не надо: раньше смерти не помрем. Достаточно помнить, что Пушкин, сидя в болдинском карантине, написал «Пир во время чумы» и закончил «Евгения Онегина». Что самое время почитать реальную, потрясающую переписку Фицджеральда. А что до Сталина...

«Настоящая свобода имеется только там, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, личная и всякая другая свобода». По-моему, актуально прямо-таки в планетарном масштабе. А главное, он это точно говорил.