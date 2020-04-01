Гадалка предсказала Юлии Началовой дату смерти

Внезапная смерть Юлии Началовой 16 марта 2019-го шокировала многих. Ей было всего 38 лет. Юлия до последнего выходила на сцену, скрывая свои болезни: у нее была подагра и диабет. Несерьезная ранка на ноге, пошел сепсис...

«Хотели сделать точную копию»

К годовщине гибели Юлии Первый канал снял биографический сериал о певице, соединивший в себе элементы документального и игрового кино. Мы поговорили с исполнительницей главной роли актрисой Мариной Орловой. Читатели помнят ее как последнюю музу юмориста Михаила Задорнова.

- Мне делали сложный пластический грим, - рассказывает Марина Орлова. - Этим занимались мастера телепередач «Один в один», и «Точь-в-точь», в которых артисты перевоплощались в других знаменитостей. И сама Юля Началова когда-то участвовала в этих передачах. У специалистов остался слепок ее лица. Сначала мы хотели добиться стопроцентной схожести с Юлей. Но потом от этого ушли. Решили, что главное - передать характер.

«Фатальная дата»

- В фильме приняли участие как актеры, изображавшие реальных героев, так и настоящие люди, которые ее знали, - продолжает Марина.- Играет саму себя директор певицы Аня Исаева. И гадалка, которая Началовой предсказала дату смерти.

- А что это за гадалка?

- Дарья Миронова, она принимала участие в передаче «Битва экстрасенсов».

- Неужели прямо дату смерти предсказала?

- Об этом рассказывала Юлия и ее директор Аня Исаева, которая присутствовала при реальной встрече с гадалкой. Певица пригласила экстрасенса к себе домой, хотела узнать о своем будущем. Гадалка назвала Юле день и месяц: 16 марта 2019 года. Но не сказала конкретно, что это именно дата смерти, сформулировала как «фатальную дату».

- Когда было сделано это предсказание?

- За несколько лет до смерти Юлии. Когда она еще не развелась со вторым мужем Алдониным. (Напомним, после развода с первым мужем, солистом Дмитрием Ланским, Юлия 1 июня 2006 года вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина. Родила от него дочку. В 2011 году развелась с Алдониным, вступив в отношения с хоккеистом Александром Фроловым. - Ред.)

«Даже собака перепутала»

- Очень непростым оказался момент съемок в квартире Юли Началовой, - вспоминает Марина Орлова. - Там все осталось, как было при жизни артистки. Такое ощущение: Юля просто куда-то вышла и сейчас придет... У нее огромная гардеробная, целая комната. Висят ее вещи - костюмы, многочисленные сумки, туфли на огромных каблуках (Началова такие любила - Ред.).

Актриса Марина Орлова в доме Юлии во время съемок фильма. И правда похожа на певицу! Фото: Первый канал.

Смотришь на все это великолепие и начинаешь задумываться: как же так, человека нет, а вещи остались...

И был еще один тяжелый момент. Меня одели в Юлино концертное платье, причесали, накрасили. Я стояла спиной к двери. Повернулась, и тут заходит мама Юлии. Увидела меня и расплакалась. Сказала: «На секунду появилось ощущение, что здесь сейчас правда стоит Юля…»

Я понимала: в этой квартире все настоящее, кроме меня.

Потом я села на Юлин стул. И вдруг подбежал ее пес и начал лизать мне ноги. Родные говорят: «Смотри-ка, собака перепутала». Возможно, потому что я села на любимое место в Юлиной одежде, в ее образе. А собака лизала ноги - ведь они у Юли болели из-за подагры.

При подготовке к съемкам я слушала голосовые сообщения певицы, которые она присылала родным из больницы. Ей было плохо, уже не могла писать эсэмэски: только надиктовывать слова.

Кадр из фильма про Юлию Началову «Утренняя звезда». Фото: Первый канал.

- Что она говорила?

- Боялась, что сведения о ее болезни попадут в прессу. Говорила по поводу своего альбома музыкального, который она накануне в Америке записывала. Говорила: «Подождите еще чуть-чуть, вот сейчас я поправлюсь…» Еще очень она переживала по поводу своей 12-летней дочери, говорила ей слова любви.

Чувствовалось, что ей день ото дня становилось хуже. И с каждым сообщением голос становился безжизненным, тихим, словно таял.

- Юля сильно переживала, что поклонники узнают о ее болезни?

- Не хотела, чтобы знали, что она в больнице. С ее подачи директор Аня Исаева выкладывала в Инстаграм фотографии, как будто бы певица в Риме, в Италии гуляет. С ее разрешения давала комментарии, что Юля не в Москве. Но это быстро рассекретили и поняли, что все не так. Выяснили, в какой она лежит больнице…

Еще я видела Юлин плакат желаний. У нее такой был. Ей так сильно хотелось быть популярной! Читая этот плакат, я подумала - она стала даже популярнее, чем мечтала. Только для этого, как ни жутко прозвучит, ей пришлось умереть…

Чтобы добиться сходства с певицей, актрисе накладывали сложный грим. Фото: Первый канал.

Грим. Фото: Первый канал.

Звонок экстрасенсу

«Над артисткой висел злой рок»

Мы позвонили той самой гадалке, Дарье Мироновой

- Не ожидала, что вспомнят про мое давнее (лет десять назад) предсказание, - рассказала «КП» экстрасенс. - Оказывается, директор Началовой Аня Исаева вспомнила об этом эпизоде на похоронах Юлии.

Это было в съемном частном загородном доме. Элитный поселок, сложная пропускная система. Дочка Юли маленькая совсем была, грудничок. Мы общались часа три-четыре, до самой ночи.

Карты раскладывали, пили чай. Юлю интересовала не личная жизнь, исключительно карьера. Ей было страшно. Такое ощущение, что она интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок. Но не хотела про это слышать. Обратила ли она внимания на даты, которые ей были озвучены? Думаю, что нет.

Я предсказала, что у нее есть шансы достичь большого звездного будущего, но есть одно но. И связано но, во-первых, с опасной датой, с особенностями ее характера и определенными жизненными препятствиями. Юля была слишком мягкой, доброй для шоу-бизнеса. Я ей предсказала, что все будет хорошо. Но бывают вещи, которых нельзя избежать. Это судьба. Но всегда есть нюансы: можно было попробовать что-то изменить. Увы, не получилось.