Коллекцию картин Евгения Петросяна оценили почти в миллиард рублей

Нашумевший развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в ноябре 2018 года вылился в затяжной судебный процесс по разделу совместно нажитого добра. Одно только недвижимое имущество юмористов оценивается

в 1,5 млрд руб. Но еще окончательно не подсчитана стоимость коллекции предметов искусства бывших супругов. Суд продолжается и по сей день.

Таинственное исчезновение

В распоряжении «КП» оказалась опись картин Петросяна и Степаненко (см. фото), из-за которых пару лет назад разгорелся скандал. В 2019 году адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил, что из первоначальной описи предметов искусства юмористов пропали несколько листов с перечнем картин.

- Не хватает нескольких листов, где значится около 60 картин - возможно, они пропали таинственным образом, - говорил Сергей Жорин.

Однако позже пропавшие из списка картины удалось найти.

- На самом деле история была такая. Опись была сделана в самой большой по площади квартире юмористов в Зачатьевском переулке, - рассказала «КП» представитель Степаненко. - Описали все, за исключением содержимого кладовки. Туда без ведома Петросяна Степаненко не заходила. Тогда адвокаты обеих сторон и сам Петросян пошли смотреть, что же в этом хранилище. Евгений Ваганович лично открыл ключиком дверь. И там увидели картины. Посчитали. Но любопытно другое - полотна были приготовлены к… выносу: скручены в рулоны и сложены в обычные пластиковые пакеты. Представители Петросяна ответили, что картинам нужно «отдыхать» и их надо иногда убирать на хранение. Но не в пластиковые же пакеты! Так или иначе, инцидент был исчерпан.

В описи - 54 картины Айвазовского, Шишкина, Боголюбова и Киселева.

И это только часть коллекции Петросяна!

Общая стоимость картин почти миллиард рублей.

Любитель Айвазовского

Эти картины называют наиболее дорогими в собрании Петросяна и Степаненко. В описи - подлинники и авторские копии работ Айвазовского, Шишкина, Боголюбова, Киселева.

Эксперты отмечают, что Петросян собрал прекрасную коллекцию мариниста Айвазовского. Сам Петросян шутливо называл свои приобретения «Моя Третьяковка».

- Он, как и многие коллекционеры, суеверен и отказывался приобретать картины, изображающие, например, кораблекрушения или ЧП, - рассказал «КП» директор компании «Реестр культурных ценностей» Владимир Рощин. - Старался брать искусство, несущее в себе только положительные эмоции.

Зато изображения героических сражений у комика в почете. Например, в его коллекции есть «Чесменский бой» Ивана Айвазовского (стоимость, указанная в описи, - 18 млн руб.). Петросян вместе с бывшей женой владеет картинами Айвазовского «Бриг «Меркурий»

(17 млн руб.), «Девятый вал» (15 млн руб.), а также полотнами «Вид Амальфи», «Хаос. Сотворение мира», «Зимний пейзаж», «Гибралтар», «Солнечный день 1884 года» (примерная стоимость - 20 млн руб. за каждую работу).

Самая дорогая в коллекции - картина художника А. Боголюбова «Синопское сражение» (первоначальная стоимость - 30 млн руб.). Экспертам еще предстоит выяснить, какие картины подлинники, а какие - копии.

На аукционах продадут дороже

Всего в этой описи - 54 картины (и это только часть коллекции юмористов!) стоимостью от 17 до 30 млн руб. каждая. Общая стоимость полотен в описи - 912 млн рублей. Но это первоначальная цена. Реальная стоимость наверняка будет выше, а уж аукционная - и подавно. Для примера, две картины Айвазовского из частных коллекций недавно были проданы на «Сотбис» за 2,4 млн долларов (190 млн руб.). Если Петросян выставит свои раритеты на престижных аукционах, то заработает огромное состояние. По примерным подсчетам, коллекции юмористов (не только картины, но и принадлежащие им старинные книги и антикварные вещи) могут стоить миллиард долларов.

Сейчас картины хранятся в квартире, в которой живет Степаненко. Фото: Личный архив.

КОШЕЛЕК

Что делят экс-супруги

Две квартиры в Сеченовском переулке - приблизительная стоимость 100 млн руб.

Квартира в 1-м Зачатьевском переулке 516 кв. м - примерная стоимость 150 - 160 млн руб.

Квартира на Ростовской набережной 34 кв. м - примерная стоимость 11 млн руб.

Квартира в Большом Кондратьевском переулке 36 кв. м - примерная стоимость 10 млн руб.

Дом в подмосковном поселке Жаворонки 380 кв. м и участок 30 соток - примерная стоимость 150 - 160 млн руб.

5 машино-мест - общая цена около 20 млн руб.

На Евгения Петросяна зарегистрированы внедорожник Lexus и «Мерседес».

КСТАТИ

В собрании юмористов - 5 тысяч шедевров

Еще одним камнем преткновения стала самая большая квартира супругов. После развода в ней осталась жить Елена Степаненко. Это элитные 516 квадратных метров в Зачатьевском переулке Москвы. В апартаментах есть сцена, на которой артисты репетировали. Жилплощадь украшена частью картин-подлинников из коллекции живописи экс-супругов.

- Евгений Ваганович предлагал бывшей жене забрать себе эту самую большую квартиру-музей, только чтобы ему осталось полное собрание живописи, но мы на это не согласны. Гигантская квартира, которая сама по себе требует затрат, не нужна Елене Григорьевне, тем более со сценой, - объяснила «КП» представитель юмористки.

Между бывшими супругами разгорелся спор по поводу не только дележа, но и оценки шедевров и имущества.

- По нашей оценке, квартира в Зачатьевском стоит 369 млн рублей, по оценке стороны Степаненко - 529 млн рублей, - рассказывал адвокат Петросяна Жорин. - Приставы проводили опись имущества в разных квартирах юмористов несколько месяцев. Это около 5000 предметов, которые предстоит оценить. Оценка может занять несколько лет.