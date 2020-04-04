Подзабытые романы звезд: Пугачева увела Галкина у телеведущей, а Киркоров чуть не женился на Азизе

Многие отечественные звезды сегодня с ностальгией вспоминают о былых увлечениях. Спустя годы сложно поверить, что те или иные знаменитости были не просто знакомы, а очень близки. Неизвестные подробности своих романов они поведали «Комсомолке».

Магомаев не признал внебрачного сына

Сериал о кумире советских женщин Муслиме Магомаеве наделал много шума. Бывшая возлюбленная артиста, певица Светлана Резанова, считает, что исполнитель главной роли Милош Бикович совсем не похож на легендарного артиста.

- Милош суетливый, все время танцует. А Муслим никогда не танцевал. Не любил, - рассказала «КП» Резанова. - Тамара (Синявская, вдова певца. - Ред.) тут слишком красивая и безвольная. А на самом деле она в их семье была лидером, Муслим ее во всем слушался.

Роман Резановой с Магомаевым разгорелся, когда ей было 25 лет, а ему чуть за 30. Он уже был королем эстрады, она - солисткой ВИА «Веселые ребята». Светлана в то время была замужем за музыкантом «Самоцветов» Юрием Генбачевым.

- Муж мне тоже изменял. Молодость, гастроли, ничего удивительного, - смеется Резанова.

С Магомаевым она познакомилась в Болгарии, на конкурсе «Золотой Орфей», куда отправили ее и Льва Лещенко. Делали ставку на Лещенко, но он занял лишь третье место, а Резанова - первое.

- Муслим прилетел на «Золотой Орфей» как специальный гость. Нас возили на автобусах, а ему предоставили лимузин. И когда наша группа увидела, как я сажусь в машину Магомаева, всем стало ясно, что Муслим ко мне неравнодушен, - рассказывает Резанова. - Магомаев тоже был несвободен, он жил с музыкальным редактором Милой Фиготиной.

Как только мой муж уезжал на гастроли, за мной приезжал водитель Муслима и вез меня к нему. Наши отношения периодически прерывались, когда у Магомаева появлялась очередная муза, потом снова возобновлялись. Затем в его жизни появилась Синявская. С Тамарой он был счастлив. Ради нее он даже попросил уехать из страны свою беременную любовницу Милу Фиготину. Муслим не верил, что он отец ребенка Милы. Она уехала из страны и родила в Америке сына, которого я увидела только на похоронах Муслима. Парень просто копия Магомаева.

Когда Светлана Резанова и Муслим Магомаев начали встречаться, они оба были несвободны. Фото: Личный фотоархив.

Ветлицкая соблазнила Никаса Сафронова

Приличный список побед на любовном фронте у живописца Никаса Сафронова.

- В начале 90-х у меня был короткий роман с Наташей Ветлицкой. Наташа, можно сказать, взяла меня сама. Она не в моем стиле, очень худенькая,- рассказывает художник. - Ветлицкая увидела меня на каком-то приеме, я ей понравился, и она приехала ко мне домой. Просто пришла и сказала: «Давай ложись!» Я был не против (смеется).

Она мне показалась приятным, интересным человеком. Но она много курила, а я из-за этого потом сутками не мог заснуть. Я просил не курить у меня дома, но она меня не слушала. А я не умею говорить женщинам нет.

Точку в наших непродолжительных отношениях поставил случай. Ко мне тогда приезжал богатый клиент, грузин Давид. И я его познакомил с Наташей. Они очень быстро сошлись и исчезли из моей жизни.

Наталья Ветлицкая стала коротким, но приятным эпизодом в списке побед художника.Фото: ТАСС

Потом художник увлекся еще одной яркой блондинкой, актрисой Татьяной Васильевой.

- Я всегда восхищался красотой Тани. Но знал, что она замужем за актером Жорой Мартиросяном, - говорит художник. - Не скрою, я испытывал к ней влечение, но не предпринимал никаких шагов.

В 1992 или 1993 году я встретил ее на приеме в Доме кино.

«Танечка, вы мне так нравитесь!» - подошел я к Васильевой.

Она удивилась: «А вы кто?»

Я говорю: «Я художник, меня зовут Никас Сафронов...»

Она сказала, что у нее сейчас нет времени, и отошла к своей подруге-американке: «Какой-то странный парень ко мне подошел, зовут Никас».

«Таня, да он известный художник, познакомь меня с ним!» - сказала Васильевой подруга. И мы пообщались.

Я пригласил Таню к себе в гости, показал картины, сделал набросок с нее. Я знал, что они с мужем на грани развода, но не лез с советами. Я просто осторожно ухаживал за ней. Прошла неделя или, может, больше, между нами случилась близость.

Таня удивлялась: «А что ты делал все эти дни?»

«Ухаживал», - отвечаю ей.

Она засмеялась: «А зачем я тогда к тебе ходила? Я же ждала, когда уже ты решишься!»

У нас с Таней был бурный роман. Когда она оставалась у меня, я ночью мог проснуться и рисовать ее. Она то уходила от мужа, то возвращалась к нему. Но на первом месте у нее всегда были дети. Она очень дорожила сыном от актера Анатолия Васильева Филиппом и дочкой от Мартиросяна Лизой. Мы все вместе отдыхали в Испании, Италии, Карловых Варах. Из-за занятости наши отношения сами собой перешли в дружеские. Таня красивая женщина, но, видимо, из-за того что она вся отдается работе, очень неудачливая в личной жизни. Она так никого, как я знаю, больше и не полюбила. А я до сих пор храню наши фото, где мы молодые, красивые, обнаженные.

Никас Сафронов всегда восхищался Татьяной Васильевой, но долго не решался с ней познакомиться. Фото: Личный архив.

«Филипп привозил деньги пакетами»

В конце 80-х в артистической тусовке гремела восточная красотка Азиза. Спустя годы певица признается: не случись в ее жизни роковая любовь, она могла бы быть женой Филиппа Киркорова.

- Мы познакомились в 1987 году, когда я приехала в Москву на отбор музыкального конкурса в Юрмале, - рассказала Азиза «КП». - После выступления я ждала в коридоре «Останкино» решения жюри. Ко мне подошел Филипп: «Кто тебя создал такую, Азизочка?» Я говорю: «Мама, папа, Господь Бог!» Он засмеялся и отвечает: «Я тебе и без жюри скажу: ты поедешь в Юрмалу и победишь!»

И он оказался прав, я действительно поехала и победила. Спустя несколько месяцев Филипп позвонил мне: «У меня есть идея. Хочу, чтобы мы с тобой вместе давали концерты». Так мы объединились, и Филипп начал за мной ухаживать. Все цветы, которые ему дарили, он приносил в мой номер - по десять ведер букетов у меня было каждый день! Он периодически уезжал в Болгарию, откуда привозил мне в подарок кожаные куртки, джинсы, платья. Потом Филипп привел меня к себе домой, познакомил с мамой. Она пекла очень вкусные пироги. Киркоров меня успокаивал: «Не переживай за фигуру, ты стройненькая, тебе выпечку можно!»

Мне было с ним хорошо - Филипп остроумный, добрый. В 90-м году он сделал мне предложение. Моя мама, которой он тоже всегда передавал охапки роз, сказала: «Я вас благословляю!»

Однако пожениться им было не суждено. Певица влюбилась в своего концертного директора Игоря Малахова. Этот роман стал поворотным в ее судьбе. В 1991 году артистка прилетела на концерт в Санкт-Петербург. Азиза должна была выйти на сцену первой, а ее коллега Игорь Тальков - третьим. Но певица не успевала подготовиться к выступлению и хотела поменяться, поэтому в гримерку к Талькову отправился ее возлюбленный Игорь Малахов. Завязалась ссора, во время которой Тальков был убит.

- Все артисты отвернулись от меня, - рассказала «КП» Азиза. - Поддержал только Киркоров. Я потеряла на нервной почве голос, потом пошли отмены концертов. Филипп мне позвонил, спросил: «На что ты живешь?» А когда понял, что я на мели, приехал с большим пакетом. Открываю, а там пачки денег. Так он начал помогать мне финансово. Для меня это было так непривычно, я же с 15 лет работала, содержала всю семью.

Я ему говорю: «Филипп, я тебе потом верну деньги!» Он обиделся: «Даже не думай. Если бы со мной такое случилось, знаю, ты бы мне тоже помогала!» Он, конечно, тронул мое сердце своей добротой. Я думаю, мы бы поженились, если бы я не влюбилась в Малахова.

После смерти Талькова Азиза и Малахов расстались. Игорь стал много пить. Он умер в 53 года от цирроза печени.

Алла Борисовна и Максим в начале их романа. Тогда Пугачева приревновала Галкина к ведущей Анастасии Чернобровиной&Фото: Instagram.com

А КТО ЕЩЕ

«Что у тебя с Максимом?!»

Еще до встречи с Аллой Пугачевой Максим Галкин, будучи ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?», засветился в светской хронике с телеведущей Анастасией Чернобровиной, ныне лицом телеканала «Россия 1».

По словам телеведущей, Галкин ухаживал за ней около года: приглашал в кино, появлялся с ней на мероприятиях, но был очень робким. Это был платонический роман.

- В кино мы приезжали после начала сеанса - чтобы никто не видел нас вместе, - рассказывала Чернобровина. - Максим всегда заказывал билеты на последний ряд. Но никаких близких отношений у нас не было.

Анастасия Чернобровина, лицо телеканала «Россия 1».Фото: kinopoisk.ru

10 ноября 2001 года я вела в Кремлевском дворце концерт, посвященный Дню милиции. Нырнула в гримерку выпить стакан воды, как вдруг в комнату буквально ворвалась Пугачева с вопросом: «Что у тебя с Галкиным?» Я аж остолбенела.

Я сказала, что мы дружим. Алла Борисовна тут же направилась к выходу.

Как вспоминает Чернобровина, после этого разговора с Пугачевой их дружба с Галкиным завершилась.