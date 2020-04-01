Хотите познакомиться с «невестой президента» Юлией Шиловой?

Иваново, как известно, город невест. Ну не мог Владимир Владимирович побывать там и «уехать без невесты». И действительно, 6 марта он был там с визитом. Как обычно, на улице его ждала толпа. Наверняка кто-то хотел пожаловаться на маленькую пенсию, местных чиновников, отсутствие работы. Но вдруг к президенту прорвалась красивая молодая девушка и с ходу выпалила: «А возьмите меня замуж. Я уже передала вашим помощникам свой номер телефона и фотографии». Многие решили, что это прикол такой ивановский. Фейк.

Но оказалось - нет.

Модель без материальных проблем

«Комсомолка» разыскала эту отчаянную девушку. Ею оказалась 28-летняя Юля Шилова. И она правда не замужем и в поисках достойного жениха.

- Юль, как ты такое вообще придумала - подойти к президенту и вот так вот смело предложить себя в жены?

- А он мне давно нравится, я решила - чем черт не шутит. О том, что к нам в Иваново приезжает Владимир Владимирович, я узнала еще накануне вечером из новостей. Знала, что он сначала пойдет в только что отремонтированную городскую поликлинику, решила прийти туда, вдруг удастся встретиться. И правда ведь удалось! Там две толпы стояли, одна поменьше, другая побольше. Я встала туда, где народу больше, наверняка же Владимир Владимирович туда и подойдет. Так и произошло. Он вышел из машины, и мы прямо лицом к лицу оказались.

«Невеста президента» Юля Шилова. Фото: Личный архив.

- Ну и как он тебе?

- Очень понравился, обаятельный мужчина. От моего предложения смутился немного, заулыбался.

- Фотографии у тебя с собой случайно были?

- Нет, утром я их взяла из дома специально. Выбрала самые хорошие. И телефон с обратной стороны написала.

Кроме телефона, Юля указала свой возраст и что у нее нет материальных проблем. Девушка работает аниматором на детских квестах, подрабатывает моделью в ивановском модельном агентстве (часто участвует в показах одежды местных дизайнеров), ведет шоу-программы, выступает продюсером массовых мероприятий и играет на сцене в детских спектаклях.

«Я просто девушка из толпы»

- Юль, Путин-то позвонил?

- Ну нет, конечно. Он же президент, а я просто девушка из толпы. Зато мне после этого пришло очень много писем в соцсетях - 300 или 400. Со всей страны мужчины пишут, предлагают руку и сердце. И женщины пишут: «Молодец ты, Юля, смелая!».

- То есть ты теперь невеста нарасхват? Выбрала уже кого-нибудь?

- Я еще даже перечитать не успела все, что написали, так как не очень много времени провожу в соцсетях. Но пока на сердце никто не лег.

- А какой он, твой будущий жених? Понятно, что ориентир на Путина, но все же давай уточним.

- Высокий, темноволосый, возраст от 35 до 45, если есть дети от первых браков, меня это не смутит. И чтобы был востребован в профессии - бизнесмен, политик, банкир, врач, юрист. Можно и спортсмен. Желательно из Москвы или из Иванова. Далеко от дома уезжать не хотелось бы.

О себе Юля говорит, что уже вполне готова к семейной жизни, очень любит детей, хорошо готовит. В свободное время путешествует по России - была в Питере, Казани, Сочи, Москве. Сейчас живет с родителями, папа - адвокат, мама раньше работала инженером на ткацкой фабрике.

- Моей маме не очень нравится идея такого поиска жениха. Они с папой у меня консервативные. Но я замужем еще никогда не была, очень хочется мужа и детей, - говорит она.

Юля работает детским аниматором и моделью - участвует в показах мод местных дизайнеров. Фото: Личный архив.

ОТ РЕДАКЦИИ

Юля бесхитростная, открытая, добрая. И правда верит, что найдет свое женское счастье. «Комсомолка» берет «невесту Путина» под свое крыло и устраивает для Юли Шиловой ярмарку женихов. Все, кто хочет познакомиться с девушкой, пишите на email:

nevestaputina@yandex.ru.

Мы передадим ей все письма и поможем выбрать достойного жениха.