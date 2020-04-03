2020-03-31T20:36:36+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева откачала гель из губ

Избавившись от грудных имплантов, телеведущая Лера Кудрявцева всерьез занялась здоровьем
Алина ЧЕРНОВА
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Раньше губы Леры были гораздо пухлее. Фото: Дмитрий Лифанцев.Раньше губы Леры были гораздо пухлее. Фото: Дмитрий Лифанцев.
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В конце прошлого года ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева перенесла серьезную операцию. Один из ее грудных имплантов порвался.

«Пятнадцать лет назад я поставила импланты в грудь. На сертификате было написано: пожизненная гарантия, а доктор говорил: можно танком давить, - жаловалась 48-летняя Лера в Инстаграме. - Каждый год прохожу обследование. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с контрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает уже лет пять-шесть».

Телеведущей сделали операцию по удалению имплантов. По словам Кудрявцевой, она больше не собирается увеличивать грудь, мол, от этого только вред здоровью. Да и ее мужа, 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова, вполне устраивают натуральные формы супруги.

Теперь она вернула им натуральный вид. Фото: Instagram.com

Теперь она вернула им натуральный вид.Фото: Instagram.com

Однако недавно поклонники телеведущей заметили, что у Леры изменилась форма не только бюста, но и губ. Они стали не такими объемными, как раньше. Мы показали фото Кудрявцевой косметологу Марте Орловой.

- Лера выглядит очень молодо, - считает наш эксперт. - Думаю, у нее в губах был биополимерный гель, который она удалила хирургическим путем, так как он приводит к деформациям и воспалениям. В начале 2000-х некоторые косметологи использовали некачественные материалы. Гель, который они вводили в губы, со временем начинал отторгаться организмом и обрастать соединительной тканью, из-за чего губы меняли форму и увеличивались в объеме. Одной из первых его жертв стала телеведущая Маша Малиновская. Закачивали в губы гель и западные звезды. Например, дизайнер Донателла Версаче и актриса Мелани Гриффит. Многие потом жаловались на деформацию губ и на боли. Материал вредный, поэтому, чтобы сделать губы более пухлыми, лучше использовать гиалуроновую кислоту.

Косметолог Марта Орлова. Фото: Личный архив.

Косметолог Марта Орлова. Фото: Личный архив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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