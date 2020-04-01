Детская доля: Купить жилье на маткапитал - и не нарушить закон

За новостями о коронавирусе этот момент как-то остался незамеченным: молодые семьи начали получать материнский капитал за первого ребенка. Это означает, что сделок с квартирами, в истории которых оказался замешан маткапитал, станет еще больше. Такие сделки имеют ряд юридических особенностей, из-за которых чья-то жизнь в новой квартире может омрачиться судебными разборками.

Что требуется от родителей?

Одно из главных условий, на которых семья может потратить маткапитал на покупку жилья или погашение ипотечного долга, - в этой квартире надо выделить доли детям.

- Подписывается письменное обязательство оформить жилье в общую собственность родителей и детей в течение 6 месяцев с определением размера долей по соглашению. Это обязательство заверяется у нотариуса, - объясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

С этим шагом проблем обычно не возникает. Не оформить обязательство нельзя - без этого документа материнский капитал вам на покупку жилья или погашение ипотеки просто не перечислят. А вот исполнять взятые обязательства семье надо уже самостоятельно. И тут у многих возникают проблемы: не все понимают, а что надо сделать, как именно и что будет, если не делать вообще ничего (такой соблазн тоже возникает - причем обычно не из желания причинить ущерб своим детям, а поскольку других дел полно). Тем более что конкретные шаги и ответственность за их невыполнение в законодательстве расписаны не очень четко.

А если этого не сделать?

Конкретной ответственности не предусмотрено. Но по факту, как предупреждают юристы, могут привлечь по ст. 159 УК РФ (мошенничество) - такая судебная практика уже есть. Чаще, впрочем, дело заканчивается тем, что суд просто обязывает родителей вернуть потраченную с нарушениями сумму материнского капитала. Или - самый мягкий вариант - доли выделяются через суд в принудительном порядке.

Как могут обнаружить, что вы «обделили» детей? Прокуратура выборочно проводит проверки, цель которых - убедиться, что госденьги, выделенные семье, потрачены по назначению и в соответствии с правилами. Проверить это несложно - достаточно получить сведения из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) и посмотреть, кто значится в собственниках квартиры и есть ли среди них дети.

Так что лучше все-таки правилам следовать.

Соглашение или договор дарения

Для начала необходимо определиться, как именно вы будете оформлять доли.

- Родители могут выделить доли детям двумя способами: составить добровольное соглашение о выделении долей или оформить договор дарения в пользу ребенка. Какой из способов лучше - родители решают сами, - поясняет адвокат Светлана Жмурко.