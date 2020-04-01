2020-04-01T11:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777

Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года: за сутки 440 новых заболевших
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб России по коронавирусу опубликовал отчет по распространению заболевания за минувшие сутки. По стране - плюс 440 новых пациентов с подтвержденным COVID-2019.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве: 267 человек. 32 подтвержденных заболевших в Коми, 27 в Санкт-Петербурге, 15 в Подмосковье, 11 в Саратовской области, по 7 - в Вологодской и Челябинской областях. Всего на карте новых положительных тестов COVID-2019 35 регионов. Среди них также Ленинградская, Тульская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская, Омская, Курская, Тамбовская, Брянская, Ивановская, Владимирская, Липецкая, Тверская, Новосибирская и Сахалинская области, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийский АО, Северная Осетия, Чечня, Башкирия, Мордовия, Краснодарский, Алтайский, Приморский и Хабаровский края.

«Всего в стране зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек», - рассказали в Оперативном штабе.

За минувшие сутки выздоровели 69 пациентов. «Комсомольская Правда» уже сообщала, что 45 человек с ранее подтвержденным COVID-2019 выписаны из столичных больниц. Также вылечившиеся есть в Удмуртии, Якутии, Подмосковье, Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае, а также Новосибирской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Калининградской, Рязанской и Тульской областях.

По стране за сутки от коронавируса умерли 7 человек. 5 в Москве, по одному – в Псковской области и Подмосковье.

«За весь период зафиксировано 24 летальных случая», - сообщили в Оперштабе.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве из больниц выписали еще 45 человек, переболевших коронавирусом

Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
В России ежедневно делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $24,89
Коронавирус вогнал в депрессию 75% россиян и только 7% по-прежнему не верят в угрозу
Более 93% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели
ФСИН протестирует на коронавирус сотрудников и заключённых с симптомами ОРВИ
Представитель ВОЗ сообщила о важности обмена опытом по борьбе с коронавирусом
Минздрав назвал регионы, где чаще диагностируют пневмонию
Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса
Курс рубля на 1 апреля 2020: доллар 79 рублей, евро - 86,87 рубля
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от коронавируса
Tele2 поощряет гигабайтами соблюдающих самоизоляцию
В России стартовал весенний призыв в армию
В России анализ на коронавирус будут брать у всех старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Пассажирский корабль протаранил судно береговой охраны в Венесуэле
Индекс самоизоляции в Москве достиг 4,8, в Санкт-Петербурге 4,6
В Москве за сутки выздоровели 45 пациентов с диагнозом "коронавирус"
В ООН предложили напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом
В Роспотребнадзоре всем россиянам поручили соблюдать дистанция больше метра
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель
Медиков предложили освободить от уплаты НДФЛ
Цены на молочную продукцию вырастут на 7-12%
Современные тесты способны выявлять коронавирус до появления симптомов
В Минздраве рассказали, когда Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом
У жителей итальянской Феррары может быть иммунитет к коронавирусу
США почти исчерпали национальный запас защитных масок и халатов
Страны ЕАЭС ввели запрет на экспорт муки, круп и ряда других продуктов
Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус
Антонов: Россия надеется, что саммит «пятерки» ООН позволит отказаться от «конфронтационного мышления»