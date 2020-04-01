Количество зараженных коронавирусом в России на 1 апреля 2020 года увеличилось до 2 777

Оперативный штаб России по коронавирусу опубликовал отчет по распространению заболевания за минувшие сутки. По стране - плюс 440 новых пациентов с подтвержденным COVID-2019.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве: 267 человек. 32 подтвержденных заболевших в Коми, 27 в Санкт-Петербурге, 15 в Подмосковье, 11 в Саратовской области, по 7 - в Вологодской и Челябинской областях. Всего на карте новых положительных тестов COVID-2019 35 регионов. Среди них также Ленинградская, Тульская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская, Омская, Курская, Тамбовская, Брянская, Ивановская, Владимирская, Липецкая, Тверская, Новосибирская и Сахалинская области, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийский АО, Северная Осетия, Чечня, Башкирия, Мордовия, Краснодарский, Алтайский, Приморский и Хабаровский края.

«Всего в стране зарегистрировано 2777 заболевших в 75 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек», - рассказали в Оперативном штабе.

За минувшие сутки выздоровели 69 пациентов. «Комсомольская Правда» уже сообщала, что 45 человек с ранее подтвержденным COVID-2019 выписаны из столичных больниц. Также вылечившиеся есть в Удмуртии, Якутии, Подмосковье, Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае, а также Новосибирской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Калининградской, Рязанской и Тульской областях.

По стране за сутки от коронавируса умерли 7 человек. 5 в Москве, по одному – в Псковской области и Подмосковье.

«За весь период зафиксировано 24 летальных случая», - сообщили в Оперштабе.

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