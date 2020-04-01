Через 25 лет про нас снимут фильм, над которым будут возмущаться, но все равно смотреть наши дети

Лет через 25-30 про все это снимут фильм. Что-то и пораньше сделают, может даже к концу этого года. Пойдет снег и будет елка, майонез, крабовые палочки. И все вздохнут, что год закончился. «Это был сложный год», - скажет нам президент. И тут с ним согласятся вообще все, даже самые упоротые несогласные. И жизнь покатится дальше веселым шарабаном.

Но пройдет 25 лет, нынешние подростки станут как мы сейчас. И вот какой-нибудь NETFLIX снимает фильм. Восстанавливает наши квартиры, шьет на заказ аутентичные маски, читает наши фейсбуки. Ну и туалетная бумага, конечно.

У главной героини фильма будут ugly sneakers а ля Balenciaga и джинсы на низкой посадке. Ой, что начнется! Художника по костюмам вздернут, что он там смотрел-то, чей Инстаграмм?! Прежде чем снимать, хоть бы эпоху изучили! И перчатки одноразовые такие не носили и не было у всех антисептиков! И погоны ввели только в 43, ну вы поняли.

- В начале марта уже не купить было антисептиков, а у них тут тепло, апрель и все с антисептиками!

- И маски в больницах не выбрасывали каждые 2 часа!

И главный герой будет идти через весь город и петь, и пусть это например будет Венеция. И он от Сан-Марко вдоль каналов, а там гондольеры и все ему подпевают. И герой такой брутал, в кожаной куртке-косухи, в ярком свитере. Такой весь хрустящий и пластмассовый.

Вот как сейчас снимают про войну. И там передовая, окопы, 1942 год и все в чистых гимнастерках и лица такие румяные, словно спят по 10 часов в день.

И наши сегодняшние дети, а через 25 лет – очень даже не дети, будут рвать глотки.

- Какое пешком?

- Как без маски? Какие гондольеры?

- Где полиция?!

- Ну это образ, собирательный, - мямлит сценарист под шквалом критики и сидит, «как в окопе под Курской дугой, там где был капитан старшиною».

На фоне премьеры пройдут опросы: как вы думаете, может надо было Москву сдать, чтобы умерли слабые, но зато карамельный латте на Никитском остался бы?

Наши выросшие дети (им самим по 35, у них ипотека, развод и свои дети), будут смотреть это, находить ошибки, возмущаться, ссориться и все равно смотреть. Потому что на фоне этого глобального катаклизма они вспомнят свое детство, нас молодых и веселых, вспомнят, что так было и была такая жизнь.

Вот та самая жизнь, которую мы все сейчас проживаем.

Представляете, мы с вами сейчас реально можем написать окончание этого фильма. Это про нас сегодняшних будет: «Основано на реальных событиях».

Охренеть.