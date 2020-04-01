Экс-военный разведчик: "Смертность от коронавируса в Европе завышают математически. А голод от карантина придет реальный"

К жертвам коронавируса можно приписать разорившихся бизнесменов. Им пришлось закрыть на карантин свои кафешки и салоны красоты. А это, в первую очередь, уволенные сотрудники. Некоторые эксперты уверены: мировая борьба с коронавирусом может опрокинуть всю экономику.

Так что происходит на самом деле? Об этом «КП» рассказал бывший военный разведчик, замруководителя ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы) Александр Евсин. Он проанализировал, почему затвор оказывается страшнее эпидемии.

БОРОТЬСЯ НЕ НУЖНО?

Евсин: Пандемия COVID-19 стала крупнейшим вызовом всему миру, пожалуй, за все время после окончания Второй Мировой Войны. В такое время особенно важно не терять голову и не путать коллективно-бессознательный психоз с уровнем реальной опасности. Всячески поддерживая меры, направленные на борьбу с эпидемией, нельзя забывать о жизненно важном балансе между мерами по предупреждению заболеваний и состоянием экономики. Думаю, уместно сегодня обратиться к древней мудрости: «Всё — яд и всё — лекарство; то и другое определяет доза». Появившаяся на заре медицины, сегодня это фраза может быть обращена не только к дозировке лекарственных препаратов, но и к вопросам уровня социально-экономических ограничений в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Для предотвращения распространения инфекции, следует резко сократить контакты между людьми, всем необходимо погрузиться в карантин. Но избыточный уровень карантина и социальной изоляции порождает самостоятельные серьезные угрозы – разрушение экономики, разрушение уклада жизни, массовый психоз. Чтобы найти необходимый баланс нужно адекватно воспринимать уровень опасности. Нельзя защищаясь от одной опасности, создавать более серьезные риски на других направления. Лекарство не может быть опаснее, чем болезнь! Эту медицинскую аксиому, сегодня забывают многие обыватели, чрезмерно напуганные развитием заболевания. Сегодня напуганные обыватели живут скорее не в реальности, а в мире кошмарных образов, почерпнутых из талантливых художественных фильмов, типа «Эпидемия», «Заражение».

Заместитель руководителя ЦОДД (Центра организации дорожного движения правительства Москвы) Александр Евсин. Фото: Андрей Любимов, АГН Москва

ОПАСНОСТЬ ПРЕУВЕЛИЧЕНА?

Евсин: Опасность COVID-19 драматически преувеличена в массовом бессознательном. Люди напряженно считают количество выявленных инфицированных, но забывают, что для абсолютного подавляющего большинства инфицирование закончится либо бессимптомной, либо легкой формой заболевания, неотличимой от привычной «простуды». Да, для групп риска опасность выше, чем обычно. Но не приговор! Ситуация требует осторожности, выполнения медицинских рекомендаций, но не является причиной для паники. Уровень летальности инфекции, которым сейчас пугают людей, сильно завышен. Это математический факт, который следует из-за объективного занижения общего уровня инфицированных. Причем не из-за «нас обманывают», нет – в подавляющем количестве случаев инфекция вызывает болезнь в такой легкой форме, что не попадает в статистику, поскольку даже не было обращения к врачу.

В ряде европейских странах делается методологическая ошибка – в жертвы коронавируса записывают любого, у кого найден коронавирус, хотя фактически смерть наступает из-за обострения множества серьезнейших хронических заболеваний! Сверхконцентрация и паническое отношение к COVID-19 приводят к неразумным действиям. Перегружает систему здравоохранения, хронические больные не получают необходимого лечения основного заболевания, поскольку попадают в инфекционные больницы, где основное лечение направлено на борьбу с инфекционного заболеванием. Но опасность сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни, сахарного диабета, астмы и пр. никто не отменял! В итоге люди умирают фактически из-за своего основного заболевания, но пополняют статистику жертв коронавируса. Все это еще сильнее накручивает градус паники и порождает порочный круг.

Можно отметить, что многих людей сегодня пугает даже не сам вирус, а тот беспрецедентно высокий уровень предосторожностей, предпринятых властям. Но это характеризует в больше мере не объективную опасность обществу, а степень ценности каждой человеческой жизни для властей.

По всему миру граждан приучают держаться друг от друга на безопасной дистанции.Фото: REUTERS

А ЧТО С ПАНИКОЙ?

Евсин: Паникеры будут требовать по каждому чиху проводить тесты, при малейшем ухудшении самочувствия требовать личную скорую помощь. Все это под истерическое «Мы все умрем». Это полная чушь! Даже в пределе эпидемия COVID-19 не угрожает человечеству в целом, а система здравоохранения России и тем более Москвы находится в состоянии, которому могут позавидовать страны Европы и США. В нашей стране, даже до мобилизации медицины, была в 3 раза больше койко-мест в больницах, чем например в Италии. При этом, на сегодня нет уровня распространения COVID-19, который вызывал бы риски для работоспособности системы здравоохранения. Крайне важно не идти на поводу коллективно-бессознательного психоза

Спасаясь от коронавируса и апеллируя к ценности человеческой жизни, властям всех стран, которые сейчас прекратили экономические процессы практически полностью, следует помнить, что разрушенная экономика и чрезмерная сверхконцентрация системы здравоохранения на коронавирусе, а также сопутствующий всему этому массовый психоз станет гораздо более серьезной угрозой для людей, чем любой вирус за историю человечества. Если опасность собственно от эпидемии я оценивал умеренной, то опасность от развала экономики - чрезвычайной. Надеюсь, в будущем будет соблюдаться разумный баланс экономической активности и мер предупреждения заболеваний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник итальянской медсестры корона-госпиталя: Видишь смерть и плачешь, но под маской слёз не заметно

Наша соотечественница, ставшая в Италии медсестрой на фронте борьбы с пандемией, поделилась с «Комсомольской правдой» своим дневником (подробности)