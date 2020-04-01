2020-04-01T11:45:14+03:00
Общество

Турнир по самбо для воспитанников детских домов и кадетов переносится на осень из-за коронавируса

Состязания проводят фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области при поддержке фонда президентских грантов
Ольга БОРСКАЯ
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В турнире примут участие юноши и девушки в возрасте от 13-ти до 16-ти лет.В турнире примут участие юноши и девушки в возрасте от 13-ти до 16-ти лет.Фото: материалы пресс-служб
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Коронавирус вносит свои коррективы почти во все. Так, из-за распространения заболевания было принято решение перенести Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Вместо 18 апреля он пройдет 17 октября 2020 года.

Место проведения состязаний остается прежним - Легкоатлетический манеж МГСУ. Все заявки, поданные на Турнир являются актуальными, информация оперативно обновляется на официальном сайте соревнований.

Напомним, что в турнире примут участие юноши и девушки в возрасте от 13-ти до 16-ти лет. Это воспитанники детских домов и кадетских корпусов со всей страны. Для них эти соревнования - не только шанс показать свои способности. Но и возможность встретиться со сверстниками из других городов и регионов, получить рекомендации заслуженных тренеров и спортсменов, чемпионов России и мира. Мальчишки и девчонки благодаря таким соревнованиям и общению получают мотивацию заниматься самбо дальше, вести здоровый образ жизни и идти к цели - в спорте и по жизни.

Почетным гостем Турнира выступит профессор Евгений Леонидович Глориозов - 5-кратный чемпион СССР и успешный тренер, воспитавший 16 мастеров спорта по самбо. Именно он когда-то придумал проводить подобные соревнования. А с 2015 года благое начинание поддерживает благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

В этом году турнир проводится с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, организатором Турнира выступают фонд «Спешите делать добро!», Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области.

Турнир переносится на октябрь Фото: материалы пресс-служб

Турнир переносится на октябрьФото: материалы пресс-служб

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