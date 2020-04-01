В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин

Константин Доронин был найден мёртвым в квартире, расположенной в Академическом районе столицы утром 28 марта. Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.

- Он болел, не так давно пережил инсульт, а потом врачи поставили диагноз - онкология. Вчера мы его похоронили. Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио. - рассказала kp.ru супруга Клара Иосифовна.

Доронин Константин Игоревич впервые появлялся на экране в кинокартине «Флаги на башнях», снятом по одноимённой повести. Эта роль была большой удачей для выпускника Щукинского театрального училища. Через несколько лет он сыграет ещё в одном фильме под названием «Год, как жизнь». Но работа в кино была не единственной страстью Константина Игоревича, 5 лет своей жизни он посветил театральной сцене. До 1963 года он играл в Театре на Таганке и продолжал искать дело, которому смог бы отдаться полностью. Таковым стала работа на радио.

Константин Игоревич долгое время был режиссёром основной информационной программы Всесоюзного радио. «Последние известия» знакомили слушателей с важными событиями в стране и за рубежом, рассказывали о решениях партии и правительства и озвучивали заявления ТАСС. Константин Доронин причастен ко многим передачам радиостанции Маяк. В своих репортажах он освещал знаковые события, такие как праздничные выступления на Красной площади, фестивали молодёжи, открытие Вечного огня и конечно Летние Олимпийские игры 1980 года.

Благодаря Константину Игоревичу каждое воскресенье в эфир выходила радиопередача «По странам и континентам», которая рассказывала о захватывающих путешествиях и культурах разных народов, а также передача «Красный. Желтый. Зеленый» для автолюбителей. Константин Игоревич был бессменным выпускающим режиссером этих программ. В 2000 году он закончил свою карьеру и отправился на заслуженную пенсию.