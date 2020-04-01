Выплата безработным в Москве 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

С 1 апреля, то есть сегодня, безработным в Москве начнут выдавать региональную компенсацию. "Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге (www.sobyanin.ru). - Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию".

Такую помощь городские власти утвердили для поддержки жителей во время угрозы распространения коронавируса.

В столичном оперативном штабе объяснили, кому оплатят и как получить выплату безработным в Москве в 2020 году.

КОМУ ОПЛАТЯТ

Деньги полагаются только тем, кого официально признают безработными. При этом такие жители должны были в 2020 году отработать не менее 60 дней.

1. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений.

2. На выплаты также смогут претендовать те, кто получил статус безработного во время режима самоизоляции и через 30 дней после его окончания.

3. Материальную помощь дадут и горожанам, ранее направленным на профобучение по направлению Центра занятости.

4. Для москвичей-владельцев ИП (индивидуальных предпринимателей) на сайте Центра занятости также действует услуга поиска работы. Для постановки на учет и дальнейшего назначения пособия владелец бизнеса должен прекратить предпринимательскую деятельность. В Центр занятости ему необходимо предоставить документы в качестве физлица.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ БЕЗРАБОТНЫМ

Чтобы оформить выплату, не нужно лично обращаться в Центр занятости. Заявление можно заполнить удаленно, через сайт Центра занятости - czn.mos.ru в разделе "Регистрация в качестве безработного".

При этом нужно прикрепить к заявлению электронную копию таких документов:

- паспорт;

- трудовая книжка;

- документ об образовании;

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Внимание! Для соискателей с инвалидностью этот список дополнен ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации), где указано заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Жителям столицы, уже получающим пособие по безработице, сделают перерасчёт. Для них теперь максимальный размер выплаты вырос до 12 тысяч рублей.

Напомним, все выплаты и регистрация безработного оформляются сейчас только дистанционно.