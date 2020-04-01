2020-04-01T12:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата безработным в Москве 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Объясняем, кому оплатят и как получить выплаты безработным в Москве 2020
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Объясняем, кому оплатят и как получить выплаты безработным в Москве 2020Объясняем, кому оплатят и как получить выплаты безработным в Москве 2020Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С 1 апреля, то есть сегодня, безработным в Москве начнут выдавать региональную компенсацию. "Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 19 500 рублей, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге (www.sobyanin.ru). - Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию".

Такую помощь городские власти утвердили для поддержки жителей во время угрозы распространения коронавируса.

В столичном оперативном штабе объяснили, кому оплатят и как получить выплату безработным в Москве в 2020 году.

КОМУ ОПЛАТЯТ

Деньги полагаются только тем, кого официально признают безработными. При этом такие жители должны были в 2020 году отработать не менее 60 дней.

1. Тем, кто получил статус безработного до 31 марта, региональную компенсацию начислят автоматически, без заявлений.

2. На выплаты также смогут претендовать те, кто получил статус безработного во время режима самоизоляции и через 30 дней после его окончания.

3. Материальную помощь дадут и горожанам, ранее направленным на профобучение по направлению Центра занятости.

4. Для москвичей-владельцев ИП (индивидуальных предпринимателей) на сайте Центра занятости также действует услуга поиска работы. Для постановки на учет и дальнейшего назначения пособия владелец бизнеса должен прекратить предпринимательскую деятельность. В Центр занятости ему необходимо предоставить документы в качестве физлица.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ БЕЗРАБОТНЫМ

Чтобы оформить выплату, не нужно лично обращаться в Центр занятости. Заявление можно заполнить удаленно, через сайт Центра занятости - czn.mos.ru в разделе "Регистрация в качестве безработного".

При этом нужно прикрепить к заявлению электронную копию таких документов:

- паспорт;

- трудовая книжка;

- документ об образовании;

- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.

Внимание! Для соискателей с инвалидностью этот список дополнен ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации), где указано заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

Жителям столицы, уже получающим пособие по безработице, сделают перерасчёт. Для них теперь максимальный размер выплаты вырос до 12 тысяч рублей.

Напомним, все выплаты и регистрация безработного оформляются сейчас только дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
Южная Осетия приостанавливает пропуск граждан на границе с Россией
Госдума дала право на кредитные каникулы гражданам и малому бизнесу
В России появился новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов
Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное принятие «антивирусных» законов
В апреле «Почта России» доставит пенсию и выплаты получателям домой
Закон об онлайн-продаже лекарств в России приняли в Госдуме
Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание героя РФ
Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус
Еще у троих монахов Афона выявили коронавирус
Мишустин поручили наладить дистанционную регистрацию браков
На смену коронавирусу может прийти более «агрессивная» болезнь
К середине мая цены на аренду жилья могут снизиться на 30 процентов
Психолог рассказала, как сохранить нервы на карантине
Специалисты сообщили, приведет ли карантин к улучшению экологической обстановки
За рубежом остаются 109 российских туристов
Россияне на карантине будут обязаны заполнять журнал о самочувствии
В России ежедневно делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $24,89
Коронавирус вогнал в депрессию 75% россиян и только 7% по-прежнему не верят в угрозу
Более 93% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели
ФСИН протестирует на коронавирус сотрудников и заключённых с симптомами ОРВИ
Представитель ВОЗ сообщила о важности обмена опытом по борьбе с коронавирусом
Минздрав назвал регионы, где чаще диагностируют пневмонию
Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса