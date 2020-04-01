2020-04-01T12:59:18+03:00
В мире

На смертоносных американских авианосцах «Теодор Рузвельт» и «Рональд Рейган» началась паника из-за коронавируса

Капитан одного из судов запросил помощь только через 20 дней после тревожных симптомов
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Авианосец «Теодор Рузвельт» у берегов Вьетнама, март 2020 года.Авианосец «Теодор Рузвельт» у берегов Вьетнама, март 2020 года.Фото: REUTERS
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Гордость военно-морского флота США — мощнейшие авианосцы с ядерными установками, защищенные, казалось бы, от большинства известных до сих пор внешних угроз — оказались весьма уязвимы для злобного коронавируса. Который, впрочем, презирая многие меры защиты, поразил чуть ли не весь мир.

Ну и кто сегодня оказался «под огнем» в военно-морских силах «сильнейшей армии мира»?

Истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet «крупнейшего в мире» авианосца «Теодор Рузвельт» в составе 5-го флота США утюжили Ирак в 1991-м и стирали в пыль Югославию в 1999-м. 4200 вылетов первом случае и 4270 во втором. Его 90 самолетов и вертолетов, потребляя полтысячи тонн (!) керосина в сутки, поразили более 560 целей на югославской территории. И не всегда это были военные цели.

13 лет назад имеющий два ядерных реактора авианосец прошел глубокую модернизацию. Спущенный на воду 34 года назад «Теодор Рузвельт», который тогда обошелся американскому бюджету в 4,5 млрд долларов, в апреле 2020-го должен был участвовать в учениях в Филиппинском море. Но 28 марта он зашел на базу ВМФ США на острове Гуам в западной части Тихого океана, чтобы отправить на берег 25 моряков, зараженных коронавирусом.

А уже через 3 дня капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию военно-морских сил своей страны, запросив срочную помощь . По данным крупнейших изданий и агнеств ( в частности, «Сан Франциско Кроникл» и «Рейтерз»), к началу апреля число зараженных на борту авианосца колебалось от 100 до 200 человек. И капитан запросил у высшего военного командования страны помощь. Он требовал обеспечить условия для изоляции всего экипажа, который составляет 3200 человек, - чтобы предотвратить вал смертей на его борту. Потому что двухнедельный карантин соблюдать ему крайне сложно. Да, практически, невозможно. Но Пентагон в лице его главы Марка Эспера от эвакуации отказался — во всяком случае, в интервью телекомпании CBS.

В это же время поступили сообщения о зараженных коронавирусом на борту другого американского авианосца, «Рональд Рейган», введенного в состав флота 17 лет назад, который привычно демонстрировал мощь у берегов Японии.

За комментарием «КП» обратилась к главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому.

- Виктор Иванович, на борту «Теодора Рузвельта», действительно, более 6 тысяч человек?

- Собственно экипаж там, по штатному расписанию, немногим более 3000. Ну, а боевой состав авиакрыла, возможно, более полутора тысяч. Хотя, скорее всего, на борту сейчас столько моряков и летчиков нет.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

- Полная изоляция в условиях авианосца сотен людей возможна?

- Практически — нет. Сильно в этом сомневаюсь.

- Где они могли подцепить коронавирус?

- В начале марта, по данным американских источников, они заходили во вьетнамский порт. И почему то значительную часть экипажа отпустили на берег. При том достоверная информация о распространении коронавируса на этих территориях уже была.

- Отчего при первых признаках заболевания у членов экипажа авианосец не завели на ближайшую американскую базу и не отправили всех на берег — лечиться самим и не заражать других?

- Так они же и пришли на базу в Гуаме! А это - основной центр дислокации американских военно-морских сил в Тихоокеанском регионе. Всех отправить на берег они, наверное, не могли - такой огромный организм, как авианосец с ядерными силовыми установками, требует присутствия на корабле значительной части экипажа для поддержания его жизнедеятельности. А вот почему состав авиакрыла находился на борту, при том что ни в каких боевых действиях «Рузвельт» сейчас не участвовал — непонятно.

- Пожилых из категории «60 плюс» на борту быть не может?

- Все заболевшие существенно моложе.

- Так почему Пентагон не пошел навстречу капитану в вопросе эвакуации — ну кроме тех, кто обеспечивает жизнедеятельность авианосца?

- У меня другой вопрос: почему капитан в марте позволил во вьетнамском порту Дананг части экипажа быть на берегу среди местного населения? И почему от него прозвучал призыв о помощи спустя, похоже, более чем 20 дней после тревожных симптомов?

- «Рональд Рейган» у берегов Японии тоже поражен?

- Исключать этого нельзя. Пока информация предварительная. Более тревожно то, что под ударом — амфибийно-десантные группы американцев в Тихом океане. В самых подготовленных группах около 1900 человек, и в замкнутых пространствах вирус может распространиться мгновенно.

- Если бы подобное началось на наших кораблях, например на «Адмирале Кузнецове» в походе в берегам Сирии?

- Его бы вернули к мест у постоянной дислокации в максимально короткий срок - с полной изоляцией заболевших. И с их последующей эвакуацией на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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