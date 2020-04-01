Юнна Мориц: Не бывает напрасным прекрасное! Домоводство очеловечивает
- ...Юнна Петровна, вот такой «Вопрос дня» - как российскому народу, который сейчас, в связи с коронавирусом, на карантине - не перессориться?
- Работать мозгами, руками. И - жить.
Я сижу, работаю. Мы (с мужем Юрием. - А.Г.) чистим картошку, лук, что-то готовим. Что-то моем.
Я пишу стихи. Работать!!! Потому что домоводство – это деятельность, которая очеловечила нашу планету.
Не бывает напрасным прекрасное.
Не растут даже в черном году
Клен напрасный, и верба напрасная,
Юнна Мориц - как не перессориться на карантине: «Домоводство очеловечивает»
И напрасный цветок на пруду.
- А что вы варить сейчас собираетесь?
- Мы готовим борщик, жарим печенку куриную. Яблоки как-то тушим, чтобы можно было их есть, на хлеб намазывать. Это очень вкусно...
- Спасибо! Приятного аппетита.
* * *
Дело ясное, ясное, ясное -
Здесь и больше нигде, никогда
Не бывает напрасным прекрасное!
Не с того ли так тянет сюда
***
Сила тайная, магия властная,
Звездный зов с берегов, облаков, -
Не бывает напрасным прекрасное! -
Ныне, присно, во веки веков...
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- Немного. На дрейфующей станции «СП-19» («Северный полюс -19»), например, 18 человек. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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