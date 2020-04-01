2020-04-01T14:41:11+03:00
Общество

Юнна Мориц: Не бывает напрасным прекрасное! Домоводство очеловечивает

Великая Поэтесса - нашему обозревателю Александру Гамову - о том, как не перессориться на карантине [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна Мориц.Юнна Мориц.Фото: Александр ГАМОВ
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- ...Юнна Петровна, вот такой «Вопрос дня» - как российскому народу, который сейчас, в связи с коронавирусом, на карантине - не перессориться?

- Работать мозгами, руками. И - жить.

Я сижу, работаю. Мы (с мужем Юрием. - А.Г.) чистим картошку, лук, что-то готовим. Что-то моем.

Я пишу стихи. Работать!!! Потому что домоводство – это деятельность, которая очеловечила нашу планету.

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

Юнна Мориц - как не перессориться на карантине: «Домоводство очеловечивает»

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И напрасный цветок на пруду.

- А что вы варить сейчас собираетесь?

- Мы готовим борщик, жарим печенку куриную. Яблоки как-то тушим, чтобы можно было их есть, на хлеб намазывать. Это очень вкусно...

- Спасибо! Приятного аппетита.

* * *

Дело ясное, ясное, ясное -

Здесь и больше нигде, никогда

Не бывает напрасным прекрасное!

Не с того ли так тянет сюда

***

Сила тайная, магия властная,

Звездный зов с берегов, облаков, -

Не бывает напрасным прекрасное! -

Ныне, присно, во веки веков...

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- По году.

- А сколько человек вас было?

- Немного. На дрейфующей станции «СП-19» («Северный полюс -19»), например, 18 человек. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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