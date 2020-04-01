Онлайн-продажа лекарств в России 2020: как будут работать интернет-аптеки в период карантина

В среду Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов. Депутаты планировали принять этот закон не раньше конца года - вокруг него было много споров (попытки принять закон велись с 2017 года). Но в условиях распространения коронавируса законопроект приняли в авральном режиме.

Онлайн-продажа лекарств в России 2020 разрешена только аптечным организациям. Продажи через Интернет не распространяются на рецептурные препараты. Правда, тут депутаты предусмотрели исключение. Закон дает правительству право установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Но только в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Пункт закона, наделяющий правительство правом разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов, будет действовать только до 31 декабря 2020 года.

Перед тем, как разрешить онлайн продажу рецептурных препаратов, правительство должно будет ввести требования к аптекам, которые будут их реализовывать, разработать порядок выдачи разрешений и установить правила доставки таких лекарств.

- Принятие этих решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом, - пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом нововведение не будет распространяться на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

По словам депутатов, онлайн торговля лекарствами будет жестко контролироваться. Сайты онлайн магазинов, которые станут продавать лекарства не имея лицензия и разрешения местных властей на такую деятельность, будут блокироваться.