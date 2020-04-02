Николай Сванидзе: Вести похороны Ельцина было тяжело

УВАЖЕНИЕ К ХРУЩЕВУ

- Почему Троцкому в вашем цикле «Исторические хроники» о России 20 века посвящено два фильма наравне с Лениным и Сталиным — он с ними равновелик?

- На мой взгляд, да. Эти трое во многом сделали 20 век. Они по своему сильны, страшны, каждый сыграл свою огромную роль в отечественной и мировой истории. Ленин идеолог и организатор стратегический переворота Октября 1917 года. Троцкий осуществил переворот и выиграл Гражданскую войну. Сталин возглавил государство и создал могучую и страшную империю.

- Менялось ваше отношение к этим трем героям ?

- Сценаристом цикла была моя жена Марина. По этим фигурам мне и ей все было ясно еще тогда, когда мы садились работать. Были корректировки по другим фигурам.

- С женой спорили до хрипоты?

- Нельзя сказать, что Марина давила на меня. Мы с ней обсуждали каждую серьезную мысль. Не во всем сходились. Но не было такого, чтобы тянули в разные стороны и настаивали «будет так, как я сказал!».

- Три фильма посвящены Хрущеву - его высоко ценила ваша бабушка по отцу?

- Она была признательна Хрущеву за то, что он реабилитировал ее мужа, моего деда Николая Самсоновича. И впустил ее подруг из лагерей. Мужья погибли все, жены выжили. Я не слышал, чтобы бабушка восторженно говорила о Хрущеве — скорее, она была ленинисткой.

КРЕМЛЬ НЕ ДАВИЛ

- Работать над циклом начали после того, как перестали быть главою ВГТРК — были боссом в ощущение полной свободы?

- Ощущения свободы у меня не было. Ни у одного руководителя федерального телеканала не было - ни тогда, ни сейчас.

- Вам звонили из Кремля с прямыми указаниями?

- Из Кремля звонили, но приказов не было. Могли пригасить для разговора. Никогда - по итогам эфиров. И никогда не рекомендовали что-то не ставить. Ну, может, разок или два. На уровне личных просьб — и не по телефону. В Кремле в АП встречались с руководителем администрации каждую неделю. Сначала с Чубайсом, потом с Юмашевым. Это были не накачки. Это был разговоры, в которых нас посвящали в какую то информацию. Иногда просили: это вам для понимания и если можно — этого не давать. А вот это — давайте как хотите.

- Вы денег для ВГТРК просили?

- Никогда. Я занимался информационным управлением и кадрами. Деньгами занимался мой первый зам Михаил Лесин.

- С президентом Ельциным пересекались часто?

- Я руководил ВГТРК полтора года. Пару-тройку раз как руководитель канала и столько же как журналист, иногда на кремлевских тусовках — неформально. После того, как я перестал быть начальником — пересекался чаще. Когда делал фильм «Б.Н.»

- Почему именно вы вели в прямом эфире церемонию прощания с Ельциным?

- Меня об этом попросили. Это была работа сложная психологически. Я уважал Ельцина и хоронить его было неприятно. Но согласился вести сразу — счел, что это честь для меня.

ДЕЛО ПРАВОЕ

- Через год после смерти Ельцина вы участвовали в создании партии «Правое дело».

- Не участвовал. Никогда, ни какой партии. На одном из съездов «Правого дела» я был — мне было интересно. И выступил там.

- Резко выступили?

- Говорил про компромиссы с Кремлем. Идеологически я был близок к этой партии, всегда себя позиционировал как либерал — и тогда, и сейчас. При том всегда считал, что партия, имеющая контакт с властью, имеет больше шансов для развития.

- Вы не жалели эпитетов для товарищей-либералов...

- Ну да, там были слова «бомжевание», «маргиналы». Потом это мне припоминали. Не раз ставили в вину. Радикализм формулировки многим не понравился.

- В это время вы уже вошли в Общественной палату — было из-за чего стыдно, чего не сделали там за 9 лет?

- Ничего такого, нет. Общественная палата тогда была яркая по составу. От нее многого ждали. Мне было интересно там работать.

Николай СванидзеФото: Евгения ГУСЕВА

ВНУКИ ЭЛИТЫ

- Ваши дедушка Коля и бабушка Циля были большевистской элитой — что пошло не так?

- Не так пошло у всех, когда начались репрессии. Да, дед дружил с Серго Орджоникидзе — но тот покончил с собой в феврале 1937-го. Бабушка моя спаслась, уехав в Москву и отдав моего отца на воспитание своим сестрам. Одна из них жила в знаменитой доме на набережной, другая — на Кутузовском проспекте. А сама бабушка работала уборщицей на железнодорожной станции, снимала какой то угол — за ней потому, может, и не пришли.

- А ваш отец?

- Он чуть не сел по уголовке. Связался с серьезной шпаной - когда жил на Кутузовском, там тогда были бараки. Он был безотцовщиной, парень горячий, крепкий, отвязный. Бабушка увезла его в Сухуми к родственникам мужа, где он закончил 9 класс и, прибавив себе пару лет, и пошел на фронт.

- Ваша бабушка была феминисткой?

- Она была подругой Коллонтай, Бухарина, но не была феминисткой. Она прожила такую жесткую жизнь, что ей не нужно было выпячивать свое равенство с мужчинами. Ее подруги были могучие старухи, по 18 лет прожили в лагерях. Они были так выдрессированы жизнью, что привыкли не говорить о политике.

- С вами в МГУ в 70-е училось немало внуков большевистской элиты.

- Вячеслав Никонов, внук Молотова, учился на курс младше меня. Стаса Намина, внука Микояна, я тоже знал. Он на филфаке в те же годы учился. С Наминым пересекались в общих компаниях. Со Славой одного круга общения не было, хотя на кафедре общались, здоровались друг с другом но не более того.

- Ваши деды были коммунистами, почему внуки стали их антиподами?

- Со Стасом у нас взгляды достаточно близкие, Слава исповедовал либеральные взгляды, наверное в 90-е, сейчас он скорее государственник. Никакого парадокса в том, что мы не придерживаемся взглядов своих дедов и отцов нет. Времена изменились. Продолжать идейно-политическую линию своих предков, мне кажется, было бы странно. Деды наши делали революцию и воевали в гражданскую на стороне красных. Но, например, уже мой отец не сочувствовал тому, что делали большевики в Гражданскую . Он мне рассказывал, что когда был сыном первого лица в Тифлисе, (причем и отец, и мама его воевали за красных), увидев фильм Чапаев, он болел...за белых. Потом мой отец ненавидел Сталина - потому что тот убил его отца. Уже у него взгляды не соответствовали взглядам деда. И дети меняют свои взгляды — даже при самых хороших отношениях со старшим поколением.

- Вы не стали антикоммунистом «вдруг», в 1991-м, с крушением СССР?

- Ни в коем случае. Я сколько себя помню всегда придерживался одной системы взглядов. Но в 1980-е годы, когда информационный массив вырос и я прочитал все, изменилось мое отношение к Ленину и к ранним большевикам . Я прежде не читал про Ленина того плохого, что прочитал после 1985-го. Оценил его чудовищную агрессивность и безжалостность - и Сталина стал воспринимать не как ленинского антипода, а как продолжателя его дел.

ФАКТЫ И АРГУМЕНТЫ

- Ваши критики обвиняют вас в интерпретации истории.

- Меня критикуют редко — меня ругают часто: «ты родину не любишь». Ни по одному из тысяч фактов в «Исторических хрониках» не было ни одной серьезной рекламации.

- Факты истории 20 века могут иметь двойное толкование: Гитлер начала Вторую мировую, Германия напала на СССР?

- Это абсолютные факты.

- Поляки так не считают.

- Мы тоже спорим с поляками. Лично я в обстоятельствах начала Второй мировой не вижу возможностей двойного толкования. Другой вопрос — это сложносочиненная тема. Хороших нет, плохих много. Плохих в разной степени. Надо следовать фактам.

- В истории 20 века нет однозначных героев или антигероев мирового масштаба?

- Если брать историю войны — отдельно стоит Черчилль. По масштабу личности и по той работе, которую он проделал, когда 22 июня 41-го однозначно встал на сторону СССР который он ненавидел и Сталина, которого видел насквозь. Черчилль герой со знаком плюс и историческая фигура №1 в 20 веке. Несомненно - генерал Де Голль. Он дал французам возможность уважать себя как нацию — после поражения от Гитлера. В нашей истории 20 века сопоставимых фигур нет. Сталин — масштабный, но настолько страшный, что никак в герои не попадает.

- А Горбачев и Ельцин?

- Это отдельный разговор. Уважаю их. Исторического масштаба фигуры.

МИФЫ О СВАНИДЗЕ

- Вам приписывают большой стаж в компартии .

- С 17 лет мне партийный стаж приписывают. Не был я никогда членом КПСС. А в комсомоле был, и на выборной работе. И в партии мог попасть. Хотя на истфаке МГУ студентов после школы в партию, как правило, не брали - принимали рабочий класс, а будущую интеллигенцию не шибко. Могли принять парня, который пришел после армии. У нас на факультете, на нашем потоке, по моему, не было ни одного.

- Первая жена Сталина Като Сванидзе...

-... Мы однофамильцы. Я играл брата Като, Алешу Сванидзе в сериале Миры Тодоровской. Она мне сказала, что я на Алешу похож. Я ей сказал, когда она меня пригласила, что мы — не родственники.

- Используя служебное положение, снимались с женой?

- Вместе мы снимались только в одной из картин, посвященных истории ее семьи. Называется «Умереть вовремя» . Документально-постановочная.

- Вы матершинник?

- После первого класса меня повезли в деревню. На футбольном поле я научился курить и ругаться матом, как сапожник, как попугай Флинта, не понимая значения слов. Бабушка зовет на ужин, я иду ужинать, только что услышав новое матерное слово. И начинаю по буквам его произносить. И смотреть за бабушкиной реакцией. Это была моя страшная ошибка. Наказание было моральным.